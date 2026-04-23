Vier Platzverweise lenkten Spitzenspiel in eine neue Richtung Das Topspiel zwischen Siegfried Materborn und Viktoria Winnekendonk in der Kreisliga A wurde von hitzigen Szenen und vier Platzverweisen geprägt. Die entscheidenden Wendepunkte im Duell offenbaren, wie eng der Aufstiegskampf wirklich geworden ist. Der Blick auf ein besonderes Spiel. von RP / Per Feldberg · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Siegfried Materborn musste sich gegen Winnekendonk geschlagen geben – Foto: Susanne Schmidt

Das Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga bleibt extrem spannend. Denn in der vorgezogenen Partie des 25. Spieltages unterlag der Spitzenreiter Siegfried Materborn dem Tabellenzweiten Viktoria Winnekendonk mit 2:4 (0:1). Damit rückten die Winnekendonker an den Tabellenersten heran und haben nur noch drei Punkte Rückstand. Und der Verfolger legte einen Start nach Maß hin.

Vier Platzverweise bringen das A‑Liga‑Topspiel aus dem Gleichgewicht Die rund 150 Zuschauer in der Siegfried-Kampfbahn bekamen zunächst eine Fußballdemonstration geboten. Und zwar vom Gast aus Winnekendonk, der im Stil einer Spitzenmannschaft vom Anpfiff an das Kommando übernahm. Die Gäste liefen das Materborner Aufbauspiel früh und aggressiv an. Der Gastgeber wirkte überrumpelt. Es wurde kaum ein konstruktiver Pass ins Mittelfeld gespielt. Viktoria Winnekendonk provozierte immer wieder erfolgreich Ballverluste direkt vor dem Strafraum der Materborner. Und der Gast ging nach einem Eckball, den Jan Roosen am langen Eck über die Materborner Linie gedrückt hatte, auch hochverdient mit 1:0 in Führung (25.). Erst langsam fand Materborn in die Partie, hatte dann aber in der 37. Minute gleich drei Chancen zum Ausgleich. Doch Winnekendonk brachte schlussendlich den Ball aus der Gefahrenzone.

Die entscheidenden Wendepunkte im Duell Materborn gegen Winnekendonk Drei Minuten später gab es den ersten großen Aufreger. Nach einem Foulspiel und Gelber Karte baute sich Luca Janssen vor dem Schiedsrichter auf, der sich offenbar bedroht fühlte und die Gelb-Rote Karte zog (40.). In Überzahl drehten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel das Spiel. Lukas Gervens (53.) und Jonathan Klingbeil (60.) trafen für Siegfried Materborn zum 2:1. Doch wie schon so oft in dieser Saison zeigte Winnekendonk das Herz eines Champions. Mutig und sehenswert wurde nach vorne gespielt. Und ein Traum-Freistoßtor in den Winkel durch Lion Janssen brachte den verdienten Ausgleich.