Allgemeines
– Foto: Jacqueline Maier

Vier Platzverweise in 16 Minuten: Sieben Heilbronner jubeln am Ende

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Der sechste Spieltag in der Bezirksliga Franken bot packende Duelle und zahlreiche späte Tore, die das Tabellenbild weiter durcheinanderwirbelten. Besonders die Spiele in Neuenstein, Wachbach und Erlenbach entschieden sich erst in den Schlussminuten, während Union Heilbronn und Pfedelbach ein intensives Duell mit vier Gelb-Roten Karten sahen. TG Böckingen und Schwaigern lieferten sich ein ausgeglichenes Remis, das die Tabellenspitze weiter eng zusammenrücken ließ.

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
3
1

Nach einer halben Stunde brachte Lukas Schulz (32.) die Hausherren in Führung. Nur vier Minuten später glich Adrian Radu für die Gäste aus. Nach dem Seitenwechsel sorgten Edgar Auer (47.) und erneut Schulz (72.) für den Heimsieg.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
2
1
FC Union Heilbronn setzte sich gegen Pfedelbach mit 2:1 durch. Nebojsa Simikic eröffnete das Spiel früh mit dem 1:0 in der 3. Minute, Benjamin Hetemi legte schnell nach (8.). Emmanuel Osare konnte erst in der Nachspielzeit verkürzen (90.+5). Die Partie war von hoher Intensität geprägt, vier Gelb-Rote Karten wurden verteilt: Muhammed Mert Gürbüz (71.), Kevin Herrmann (83.), Oktay Erisen (86.) und Lütfüllah Cümen (87.). Albin Salihu scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart (81.).

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
2
2
Schwaigern und TG Böckingen trennten sich 2:2. Ahmet Cicek brachte die Gäste kurz vor der Halbzeit in Führung (44.), Johannes Ebner glich für Schwaigern in der 80. Minute aus. Fabian Herbrik sorgte für das 2:1 (82.), Kevin Schreier stellte in der Nachspielzeit den 2:2-Endstand her (90.+4).

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
2
3
Neuenstein unterlag SGM Mulfingen/Hollenbach knapp mit 2:3. Jakob Scheppach traf früh (20.), Moritz Lang erhöhte auf 2:0 (67.). Jonas Müller verkürzte (76.), Danny Bezia (90.+2) und Calvin Kircher (90.+5) entschieden die Partie für die Gäste.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
4
1
Wachbach gewann gegen Stetten/Kleingartach mit 4:1. Simon Faber traf zunächst für die Gäste (14.), doch Tim Rothenfels glich für Wachbach aus (75.). Simon Hellinger (85.), Fabian Schuler (89.) und Philipp Kaufmann (90.+3) schraubten das Ergebnis zugunsten der Heimelf in die Höhe.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
2
3
Erlenbach unterlag SG Sindringen/Ernsbach mit 2:3. Adrian Roth (24.) und Valentin Gronbach (44.) brachten die Gäste in Führung. Marco Hornung verkürzte für Erlenbach (60.), Ilja Klein (77.) erhöhte erneut für Sindringen/Ernsbach, bevor Jan Wedermann in der Nachspielzeit den 3:2-Endstand erzielte (90.+3).

Aufrufe: 029.9.2025, 09:00 Uhr
Timo BabicAutor