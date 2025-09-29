Vier Platzverweise in 16 Minuten: Sieben Heilbronner jubeln am Ende

Nach einer halben Stunde brachte Lukas Schulz (32.) die Hausherren in Führung. Nur vier Minuten später glich Adrian Radu für die Gäste aus. Nach dem Seitenwechsel sorgten Edgar Auer (47.) und erneut Schulz (72.) für den Heimsieg.
FC Union Heilbronn setzte sich gegen Pfedelbach mit 2:1 durch. Nebojsa Simikic eröffnete das Spiel früh mit dem 1:0 in der 3. Minute, Benjamin Hetemi legte schnell nach (8.). Emmanuel Osare konnte erst in der Nachspielzeit verkürzen (90.+5). Die Partie war von hoher Intensität geprägt, vier Gelb-Rote Karten wurden verteilt: Muhammed Mert Gürbüz (71.), Kevin Herrmann (83.), Oktay Erisen (86.) und Lütfüllah Cümen (87.). Albin Salihu scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart (81.).
Schwaigern und TG Böckingen trennten sich 2:2. Ahmet Cicek brachte die Gäste kurz vor der Halbzeit in Führung (44.), Johannes Ebner glich für Schwaigern in der 80. Minute aus. Fabian Herbrik sorgte für das 2:1 (82.), Kevin Schreier stellte in der Nachspielzeit den 2:2-Endstand her (90.+4).
Neuenstein unterlag SGM Mulfingen/Hollenbach knapp mit 2:3. Jakob Scheppach traf früh (20.), Moritz Lang erhöhte auf 2:0 (67.). Jonas Müller verkürzte (76.), Danny Bezia (90.+2) und Calvin Kircher (90.+5) entschieden die Partie für die Gäste.
Wachbach gewann gegen Stetten/Kleingartach mit 4:1. Simon Faber traf zunächst für die Gäste (14.), doch Tim Rothenfels glich für Wachbach aus (75.). Simon Hellinger (85.), Fabian Schuler (89.) und Philipp Kaufmann (90.+3) schraubten das Ergebnis zugunsten der Heimelf in die Höhe.
Erlenbach unterlag SG Sindringen/Ernsbach mit 2:3. Adrian Roth (24.) und Valentin Gronbach (44.) brachten die Gäste in Führung. Marco Hornung verkürzte für Erlenbach (60.), Ilja Klein (77.) erhöhte erneut für Sindringen/Ernsbach, bevor Jan Wedermann in der Nachspielzeit den 3:2-Endstand erzielte (90.+3).