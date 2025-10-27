Vier Platzverweise im Derby

Die erste gute Chance bot sich den Gästen, doch Patrick Angele verfehlte das Tor nach einem Abwehrschnitzer der Gastgeber nur knapp. In der 15. Minute dann das 1:0 für Rot am See, als Emmanuel Forson im Strafraum gelegt wurde und Benjamin Früh den fälligen Elfmeter sicher verwandelte. In der Folgezeit verdienten sich die Einheimischen die Führung, indem sie sich einige gute Torgelegenheiten erarbeiteten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Etwas überraschend fiel dann in der 36. Minute der Ausgleich, den Hannes Eberlein nach einem Eckball der Gäste per Flachschuss aus 10 m ins linke Eck besorgte. Nach dem Wechsel waren die Platzherren wieder am Drücker, und Joshua Barthelmäs erzielte in der 58. Minute nach einem Eckball von Jan Wagner per Kopf das 2:1. In der 69. Minute sah der Gästetorwart Jonas Busch nach einer Notbremse die Rote Karte. Danach versäumte es die Heimelf, den Deckel endgültig draufzumachen, so blieb es bis in die Nachspielzeit spannend. In der hektischen Schlussphase verteilte der Unparteiische noch je eine Rote Karte auf jeder Seite sowie eine Gelb-Rote Karte für die Platzherren, der verdiente Sieg der Rot am Seer geriet allerdings nicht mehr wirklich in Gefahr.