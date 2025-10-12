Vier Platzverweise für Maisach – Moorenweis stürmt an die Spitze

Moorenweis – Schützenhilfe leistete den Moorenweisern ausgerechnet der bis dato sieglose FC Eichenau, der dem Tabellenführer SV Fuchstal eine nicht unbedingt zu erwartende Niederlage verpasste. Alles andere als meisterlich war allerdings der Auftritt von Maisach, das seine Nerven nicht im Griff hatte und in der letzten halben Stunde von Referee Florian Zweckinger (Straßlach) zwei Ampelkarten und zwei knallrote Karte präsentiert bekam.

In der ersten Viertelstunde gab es zunächst keine besonders gefährlichen Torszenen. Dann pfiff der Unparteiische etwas verzögert Handspiel im Maisacher Strafraum. Elias Dietrich ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zur 1:0 Führung für die Gastgeber (16.). Maisachs Torwart Michael Pfützner bewahrte seine Elf in der Folge vor einem höheren Rückstand. Doch nach einem Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließ er den Ball nach vorne abprallen, Patrick Saur war zur Stelle und staubte zum 2:0 ab (45.).