Vier Platzverweise beim SGV Murr - SV Hoffeld und Maichingen II top

TKSZ Ludwigsburg – GSV Erdmannhausen 3:1

Die Gastgeber zeigten sich effektiv und siegten verdient: Ogulcan Kap brachte TKSZ Ludwigsburg in der 18. Minute in Führung, Emre Kap legte nach 33 Minuten nach. Mit seinem zweiten Treffer des Tages sorgte erneut Ogulcan Kap in der 68. Minute für die vermeintliche Vorentscheidung. Den Gästen aus Erdmannhausen gelang in der 80. Minute nur noch der Ehrentreffer.

SG Hochberg/Hochdorf – Türk. SC Kornwestheim 0:3

Vor 100 Zuschauern setzte sich der Türkische SC Kornwestheim souverän durch. Kerim Karaboga traf kurz vor der Pause (39.) zur Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Hanifi Altuntas (71.) und Musa Musab Yikici (88.) für klare Verhältnisse. Die Gäste rückten damit weiter Richtung Tabellenspitze vor.

TSV Grünbühl – VfB Neckarrems 1913 3:1

Daniel Schick brachte Grünbühl bereits in der 8. Minute in Führung, doch Paul Pommerenke glich fünf Minuten später aus. Nach einem offenen Spielverlauf war es erneut Daniel Schick, der in der 76. Minute traf. Noel Beller machte mit dem 3:1 in der 88. Minute den Heimsieg perfekt.

VfB Tamm – TSV Affalterbach 2:1

Die Gäste aus Affalterbach gingen in der 22. Minute durch Yannick Arenth in Führung. Dominik Hajok drehte die Partie jedoch mit einem Doppelpack – erst in der 52. Minute zum Ausgleich, dann in der 89. Minute mit dem Siegtreffer.

SGV Murr – TSV 1899 Benningen 0:2

Ein hochdramatisches Spiel, das die Hausherren mit nur acht Spielern beenden mussten. Julian Hofacker erzielte kurz vor der Pause das 1:0 für Benningen (43.). Der SGV Murr dezimierte sich selbst: Eine rote Karte in der 56. Minute, sowie zwei Platzverweise per Gelb-Rot in der 64. und 78. Minute brachten sie ins Hintertreffen. Auch Benningen sah in der 71. Minute Rot, doch Benjamin Clar machte in der 85. Minute alles klar.

FV Ingersheim – AKV B.G. Ludwigsburg 1:8

Ein Torfestival des Spitzenreiters: Bereits nach acht Minuten stand es durch Tore von Gökhan Gümüssu (1., 3.), Ermir Doci (8.) und Sascha Diehl (19.) 0:4. Doci erhöhte weiter (25.), ehe Lorenz Albrich für Ingersheim in der 39. Minute verkürzte. Die Freude währte nur kurz – Gümüssu (40., 67.) und Flamur Nurshaba (60.) machten den Kantersieg perfekt. Gümüssu erzielte insgesamt vier Tore.