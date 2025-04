Vier Platzverweise beim Löwenduell

In einem denkwürdigen Nachholspiel der Verbandsliga Nord trennten sich der Lichtenauer FV und der KSV Hessen Kassel II Unentschieden. Während die U23 des KSV den erhofften Dreier im Aufstiegsrennen verpassten, bewies der LFV vor heimischem Publikum auch in deutlicher Unterzahl bemerkenswerte Moral – und lieferte sich mit dem Gegner ein hitziges Duell, das in einem regelrechten Kartenfestival mündete.