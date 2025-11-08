Vier Platzverweise beim Jahn – Eltersdorf rückt Neumarkt auf die Pelle

Der SC Eltersdorf löste die Aufgabe in Stadeln souverän. – Foto: Wolfgang Zink

Der Vorsprung von Bayernliga-Tabellenführer ASV Neumarkt auf den ärgsten Verfolger SC Eltersdorf schmilzt auf einen Punkt zusammen. Während die Quecken ihre Aufgabe in Stadeln erfolgreich lösten und 3:0 gewannen, mussten sich die Adler beim Oberpfalz-Duell gegen Fortuna Regensburg mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Der Rangvierte FC Ingolstadt II fügte indes der SpVgg SV Weiden eine 0:3-Heimpleite zu.



Im Abstiegskampf verpassten der SC Großschwarzenlohe (0:1 im Derby gegen Kornburg), der FC Coburg (1:3 in Bamberg) und der SSV Jahn II (0:1 gegen Cham) wichtiges Punktegut. Beim Last-Minute-Triumph der Chamer in Regensburg wurden gleich vier Akteure des Feldes verwiesen – zwei mit glatt-rot, drei Spieler auf Jahn-Seite. Der Würzburger FV stand in Hof kurz vor einer Überraschung, kassierte kurz vor Schluss in doppelter Unterzahl den Ausgleichstreffer. 1:1 lautete der Endstand. Immerhin ist der WFV die rote Laterne los. Die Stimmen.



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft nicht unzufrieden. Wir waren sicherlich nicht drei Tore schlechter als Ingolstadt. Sie machten aus gefühlten drei Torschüssen drei Tore. Da zeigt sich auf der einen Seite schon die individuelle Klasse und bei uns am heutigen Tage einfach auch das fehlende Matchglück.“









Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir haben es nicht geschafft, aus den Möglichkeiten im Strafraum und im letzten Drittel entschlossen das Tor zu suchen und dann auch zu machen. Der Wille und die Entschlossenheit, den Ball über die Linie zu drücken, fehlt aktuell noch. Daran müssen wir arbeiten. Dafür stehen wir hinten mittlerweile gut. Es war kein klassisches 0:0-Spiel, hätte gut und gerne auch 2:2 oder 3:3 ausgehen können. Wir nehmen den Punkt auswärts mit.“









Thomas Popp (Sportlicher Leiter SpVgg Bayern Hof): „Ein hochintensives Spiel, das auch 5:5 hätte ausgehen können. Nach einer Viertelstunde mussten wir 2:0 führen. Und wenn es nach 50 Minuten 0:3 steht, brauchen wir uns auch nicht beschweren. Unterm Strich gerecht für beide, jeder ließ viele Chancen liegen. Wir sind mit dem Punkt zufrieden, können mit dem Punkt besser leben als der WFV.“



Christian Breunig (Trainer Würzburger FV): „Es war ein wahnsinnig intensives und kampfbetontes Spiel. Beide Mannschaften haben Vollgas gegeben. Torchancen gab es auf beiden Seiten. Nach einer Viertelstunde hätten wir 0:2 zurückliegen können, kamen dann besser ins Spiel und erzielten die Führung. Im Laufe der zweiten Halbzeit haben wir uns immer wieder Torchancen herausgearbeitet und hätten eigentlich nachlegen müssen. Mit zwei Mann weniger nach zwei bitteren gelbroten Karten, hat der Gegner sehr viel Druck gemacht und kurz vor Schluss das 1:1 erzielt. Ein gerechtes, aber für uns bitteres Unentschieden. In unserer Situation sind das zwei Punkte zu wenig. Trotzdem: Mannschaft und Fans haben alles reingehauen. Das war eine geile Atmosphäre.“









Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): „In Summe ein absolut verdienter Erfolg. Nach unserem zweiten Tor kam eine Phase, in der wir vor der Halbzeit zu passiv waren. In der zweiten Halbzeit haben wir es souverän runtergespielt und mit dem 3:0 den Deckel draufgemacht.“









Florian Bauer (Trainer SC Großschwarzenlohe): „Am Ende sind wir natürlich sehr enttäuscht, da ein Derby doch immer wieder etwas Besonderes darstellt. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, ohne dass es auf beiden Seiten klare Torchancen gab. Für uns hätte es einen Elfmeter geben können/müssen. Insgesamt war die Schiedsrichterleistung aber gut. Mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hatten wir einen Stellungsfehler und gerieten in Rückstand. Wir mussten uns schütteln, haben dann etwas umgestellt. Wir hatten nochmal zwei, drei gute Abschlüsse, aber es hätte nicht sein sollen. Es war eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel. Was wir uns auf die Fahne schreiben müssen: Wir verloren oft knapp. Aber wenn es oft knapp ist, dann ist es unterm Strich halt auch hier und da zu wenig. Wir werden nicht aufstecken und nicht aufhören, daran zu arbeiten.“









Christoph Jank (Trainer SSV Jahn Regensburg II): „Es war von beiden Seiten ein hochintensiv geführtes Spiel. Wir hatten gleich zu Beginn eine gute Kopfballmöglichkeit nach einer Ecke. Wir waren weiter gut im Spiel und haben über unsere Stürmer immer wieder für Gefahr gesorgt. Nachdem wir durch eine rote Karte numerisch überlegen waren, hatten wir eine gute Kontrolle über das Spiel, ohne allerdings die zwingenden Torchancen zu haben. In der zweiten Hälfte sind wir in Unterzahl geraten. Mit der letzten Aktion des Spiels haben wir durch einen abgefälschten Schuss das bittere 0:1 bekommen. Mit dem Auftreten meiner Mannschaft war ich sehr zufrieden, auch wenn das Resultat natürlich enttäuschend ist.“



Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Hut ab: Fantastisch, welchen Charakter die Mannschaft heute auf den Platz gebracht hat. Die Jungs haben sich nicht aus der Bahn bringen lassen. Wir waren von Beginn an richtig gut im Spiel und hatten gute Aktionen nach vorne. Nach der roten Karte gegen uns hat sich natürlich das Momentum gedreht. Wir haben es aber mit einem Mann weniger richtig gut verteidigt. In der Halbzeit haben wir uns taktisch nochmal super eingestellt und in der zweiten Halbzeit nichts zugelassen. Wir haben uns den Sieg erkämpft und erarbeitet, haben gelitten für den Erfolg. Dass hintenraus der Lucky Punch klappt, ist sensationell. Großes Kompliment an die Mannschaft!“





