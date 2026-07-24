Vier Partien am Freitagabend läuten KK-Saison 2026/27 ein

Ein Duell zweier Aufsteiger sehen die Fans zum Auftakt in Waldeck, wo der gastgebende Sportverein (in Grau-Schwarz) die TSG Weiherhammer begrüßt. – Foto: Creativ-Action.de

Hinein in den 1. Spieltag der Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden. Die Zeit der schweißtreibenden Vorbereitung ist für alle Teams der wie gewohnt vierzehn Mannschaften umfassenden Starterfelder vorbei. Es galt, an notwendigen Stellschrauben zu drehen, Neuzugänge zu intergrieren und sich auf den Punkt topfit für den Auftaktspieltag zu machen.

Auf geht´s in eine Spielzeit, in der FuPa allen 42 Teams eine möglichst erfolgreiche Saison ohne große Verletzungssorgen wünscht. Dass man allerorts einen erfolgreichen Saisonstart anstrebt, ist klar. Denn der soll den Grundstein legen für eine positive und motivierende Spielzeit und Selbstbewußtsein für das Kommende geben. Im Überblick die Ansetzungen der Runde 1 in den drei Staffeln:

Kreisklasse Ost In der Partie der sich mit namhaften Spielern verstärkten SpVgg Moosbach gegen die DJK Neustadt fällt am Freitagabend der Startschuß im Osten, am Samstag folgen dann fünf Matches, ehe das Duell des Kreisligaabsteigers SV Kohlberg gegen Liganewcomer SG TSV Waidhaus am Sonntag den ersten Spieltag abschließt. Aufgrund der Platzierung in der letzten Saison werden sicherlich die DJK Irchenrieth und der SV Waldau wieder zum Kreis der Ambitionierten zählen, auch der SV Kohlberg wird vorne dabei sein wollen. Einige nennen auch die DJK Weiden als Geheimfavorit, "schaun mer mal", wie die Elf vom Flutkanal ihre gleich schwere Aufgabe in Altenstadt/VOH bewältigt. Zudem darf man gespannt sein, ob sich die Oststaffel über weite Strecken der Saison genau so ausgeglichen präsentiert, wie in der zurückliegenden Spielzeit.

Morgen, 15:30 Uhr SV Waldau SV Waldau SV Etzenricht Etzenricht II 15:30 PUSH

Kreisklasse Süd Die Kreisligaabsteiger SV Köfering und ASV Haselmühl, der 1. FC Neukirchen - von einigen zum Topfavoriten gestempelt - der SV Kauerhof und der TSV Kümmersbruck könnten rein von der "Papierform" her den Kreis umfassen, der nach Höherem strebt. Mit der Partie SG Paulsdorf/Freudenberg III gegen den SV Kauerhof wird die Südstaffel ist am Freitagabend eröffnet. Die beiden neuen "Gesichter" im Starterfeld aus Gärbershof und Theuern feiern ihre Premiere in neuer Umgebung vor den eigenen Fans, in den sicherlich zuschauerträchtigen Derbys gegen Köfering und Kümmersbruck steht man hier wie dort gleich vor einer großen Herausforderung.

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr FSV Gärbershof Gärbershof SV Hubertus Köfering SV Köfering 14:00 PUSH

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr SV Etzelwang Etzelwang ASV Haselmühl Haselmühl 15:00 PUSH

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal II SV Illschwang SV Illschwang 15:00 PUSH

Kreisklasse West Ohne genau zu wissen, was sich die Teams für die kommenden 26 Spieltage vorgenommen haben, zu den "üblichen Verdächtigen", die in Richtung Kreisliga schielen, werden wohl der SVSW Kemnath, Kreisligaabsteiger SC Kirchenthumbach, der SV Hahnbach II und der zuletzt zwei Mal in der Relegation gescheiterte SV Neusorg zählen, wobei sich die beiden Letztgenannten gleich zum Auftakt im direkten Duell gegenüberstehen. Der Startschuß am Freitagabend fällt um 18.30 Uhr einmal in Ebnath, wo es gegen den SV Riglasreuth gleich heißt "it´s Derbytime" und in Seugast, wo die neue, mit dem FC Freihung gegründete Spielgemeinschaft die Bayer-Truppe aus Wildenreuth empfängt. Die beiden Neulinge im Wettbewerb, der SV Waldeck und die TSG Weiherhammer, prallen zum Auftakt gleich aufeinander. Natürlich will man hüben wie drüben erfolgreich in neuer Umgebung starten.

Heute, 18:30 Uhr DJK Ebnath DJK Ebnath SV Riglasreuth Riglasreuth 18:30 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach II SV Neusorg SV Neusorg 14:00 PUSH