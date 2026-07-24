 2026-07-23T06:38:08.609Z

Ligavorschau

Vier Partien am Freitagabend läuten KK-Saison 2026/27 ein

Bei jeweils einem Match in Osten und Süden und deren zwei im Westen fällt der Startschuß in der zweithöchsten Liga des Spielkreises AM/WEN

von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Ein Duell zweier Aufsteiger sehen die Fans zum Auftakt in Waldeck, wo der gastgebende Sportverein (in Grau-Schwarz) die TSG Weiherhammer begrüßt.
Ein Duell zweier Aufsteiger sehen die Fans zum Auftakt in Waldeck, wo der gastgebende Sportverein (in Grau-Schwarz) die TSG Weiherhammer begrüßt. – Foto: Creativ-Action.de

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Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
K'thumbach
SV Kohlberg

Hinein in den 1. Spieltag der Kreisklassen im Spielkreis Amberg/Weiden. Die Zeit der schweißtreibenden Vorbereitung ist für alle Teams der wie gewohnt vierzehn Mannschaften umfassenden Starterfelder vorbei. Es galt, an notwendigen Stellschrauben zu drehen, Neuzugänge zu intergrieren und sich auf den Punkt topfit für den Auftaktspieltag zu machen.

Auf geht´s in eine Spielzeit, in der FuPa allen 42 Teams eine möglichst erfolgreiche Saison ohne große Verletzungssorgen wünscht. Dass man allerorts einen erfolgreichen Saisonstart anstrebt, ist klar. Denn der soll den Grundstein legen für eine positive und motivierende Spielzeit und Selbstbewußtsein für das Kommende geben.

Im Überblick die Ansetzungen der Runde 1 in den drei Staffeln:

Kreisklasse Ost

In der Partie der sich mit namhaften Spielern verstärkten SpVgg Moosbach gegen die DJK Neustadt fällt am Freitagabend der Startschuß im Osten, am Samstag folgen dann fünf Matches, ehe das Duell des Kreisligaabsteigers SV Kohlberg gegen Liganewcomer SG TSV Waidhaus am Sonntag den ersten Spieltag abschließt. Aufgrund der Platzierung in der letzten Saison werden sicherlich die DJK Irchenrieth und der SV Waldau wieder zum Kreis der Ambitionierten zählen, auch der SV Kohlberg wird vorne dabei sein wollen. Einige nennen auch die DJK Weiden als Geheimfavorit, "schaun mer mal", wie die Elf vom Flutkanal ihre gleich schwere Aufgabe in Altenstadt/VOH bewältigt. Zudem darf man gespannt sein, ob sich die Oststaffel über weite Strecken der Saison genau so ausgeglichen präsentiert, wie in der zurückliegenden Spielzeit.

Morgen, 15:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß II
16:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Kohlberg-Röthenbach
SV Kohlberg-RöthenbachSV Kohlberg
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / PfrentschSG TSV Waidhaus
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:30

Morgen, 17:00 Uhr
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
17:00live

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
DJK Neustadt/Waldnaab
DJK Neustadt/WaldnaabNeustadt/W
19:00live

Morgen, 16:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
16:00live

Kreisklasse Süd

Die Kreisligaabsteiger SV Köfering und ASV Haselmühl, der 1. FC Neukirchen - von einigen zum Topfavoriten gestempelt - der SV Kauerhof und der TSV Kümmersbruck könnten rein von der "Papierform" her den Kreis umfassen, der nach Höherem strebt. Mit der Partie SG Paulsdorf/Freudenberg III gegen den SV Kauerhof wird die Südstaffel ist am Freitagabend eröffnet. Die beiden neuen "Gesichter" im Starterfeld aus Gärbershof und Theuern feiern ihre Premiere in neuer Umgebung vor den eigenen Fans, in den sicherlich zuschauerträchtigen Derbys gegen Köfering und Kümmersbruck steht man hier wie dort gleich vor einer großen Herausforderung.

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
FSV Gärbershof
FSV GärbershofGärbershof
SV Hubertus Köfering
SV Hubertus KöferingSV Köfering
14:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
ASV Haselmühl
ASV HaselmühlHaselmühl
15:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
15:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SV Illschwang
SV IllschwangSV Illschwang
15:00

So., 26.07.2026, 15:15 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
15:15

Heute, 18:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
18:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Theuern
TSV TheuernTSV Theuern
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
16:00

Kreisklasse West

Ohne genau zu wissen, was sich die Teams für die kommenden 26 Spieltage vorgenommen haben, zu den "üblichen Verdächtigen", die in Richtung Kreisliga schielen, werden wohl der SVSW Kemnath, Kreisligaabsteiger SC Kirchenthumbach, der SV Hahnbach II und der zuletzt zwei Mal in der Relegation gescheiterte SV Neusorg zählen, wobei sich die beiden Letztgenannten gleich zum Auftakt im direkten Duell gegenüberstehen. Der Startschuß am Freitagabend fällt um 18.30 Uhr einmal in Ebnath, wo es gegen den SV Riglasreuth gleich heißt "it´s Derbytime" und in Seugast, wo die neue, mit dem FC Freihung gegründete Spielgemeinschaft die Bayer-Truppe aus Wildenreuth empfängt. Die beiden Neulinge im Wettbewerb, der SV Waldeck und die TSG Weiherhammer, prallen zum Auftakt gleich aufeinander. Natürlich will man hüben wie drüben erfolgreich in neuer Umgebung starten.

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck
SV WaldeckSV Waldeck
TSG Weiherhammer
TSG WeiherhammerW'hammer
15:00

Heute, 18:30 Uhr
SG Seugast/Freihung
SG Seugast/FreihungSG Seugast/Freihung
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
18:30

Heute, 18:30 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
18:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
14:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
SC Kirchenthumbach
SC KirchenthumbachK'thumbach
16:00

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
15:00