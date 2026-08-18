Vier Odenwälder Teams an der Spitze der Kreisoberliga

Der TSV Günterfürst ist derzeit Tabellenführer in der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald. – Foto: Guido Schiek

Odenwaldkreis. Auch wegen noch anstehender Nachholspiele ist es noch zu früh für eine echte Standortbestimmung, aber für die Odenwälder sicherlich eine schöne Momentaufnahme: Vier Teams aus dem Landkreis stehen nach drei Spieltagen an der Spitze der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald. Warum es für sie so gut läuft, lest ihr auf Echo Online (Plus).