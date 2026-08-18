 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Vier Odenwälder Teams an der Spitze der Kreisoberliga

Das Quartett aus TSV Günterfürst, TSV Seckmauern, TSG Steinbach und SSV Brensbach führt die Tabelle der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald an.

von Lutz Reubold · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Günterfürst ist derzeit Tabellenführer in der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald.
Der TSV Günterfürst ist derzeit Tabellenführer in der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald. – Foto: Guido Schiek

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Odenwaldkreis. Auch wegen noch anstehender Nachholspiele ist es noch zu früh für eine echte Standortbestimmung, aber für die Odenwälder sicherlich eine schöne Momentaufnahme: Vier Teams aus dem Landkreis stehen nach drei Spieltagen an der Spitze der Kreisoberliga Dieburg-Odenwald. Warum es für sie so gut läuft, lest ihr auf Echo Online (Plus).