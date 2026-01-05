 2025-12-17T10:26:01.779Z

Halle
Alem Radoncic hilft der Fortuna Regensburg aus.
Alem Radoncic hilft der Fortuna Regensburg aus. – Foto: Paul Hofer

Vier Oberpfälzer beim SAR-Cup: »Knallhartes Turnier«

Bad Abbach, Fortuna Regensburg, Burgweinting und der FC Kosova rechnen sich beim hochkarätigen Turnier in Dingolfing durchaus etwas aus

Der SAR-Cup im niederbayerischen Dingolfing zählt zu den prominentesten und bestbesetzten Hallenturnieren in Ostbayern. Letztes Jahr strömten über 1000 Zuschauer in die Höll-Ost-Halle. Ein Alleinstellungsmerkmal hat das vom FC Dingolfing ausgerichtete Event wegen des eigens verlegten Kunstrasens. Am morgen Dreikönigstag (Beginn: 12.00 Uhr) sind auch vier Mannschaften aus dem Fußballbezirk Oberpfalz vertreten – Bayernligist SV Fortuna Regensburg, die Landesligisten TSV Bad Abbach und FC Kosova Regensburg sowie Kreisligist SV Burgweinting, der sich über ein Vorturnier für den Hauptwettbewerb qualifizierte.

Für die Abbacher Spieler um Coach Simon Sigl ist es der zweite Halleneinsatz binnen weniger als 24 Stunden, nachdem sie tags zuvor bereits beim Aicher-Cup in Lappersdorf mitspielten. Die Vorfreude aufs Dingolfing-Event schmälert das nicht: „Der TSV Bad Abbach ist sehr stolz, dass der FC Dingolfing uns zu diesem hochklassig besetzten Turnier eingeladen hat“, sagt der sportliche Leiter Sepp Schuderer. Die Gruppenauslosung hat ergeben, dass der Vertreter aus dem Landkreis Kelheim in der Gruppe A antritt. Dort bekommt es der Sechstligist mit dem Titelverteidiger und Liga-Konkurrenten FC Dingolfing, dem Bayernligisten SV Schalding-Heining und dem Bezirksligisten SpVgg GW Deggendorf zu tun. „Da wartet auf uns eine echte Hammergruppe“, befindet Schuderer. „Trotz der starken Konkurrenz werden wir alles daransetzen, zumindest das Viertelfinale zu erreichen. Wir kennen die Qualitäten unserer Gruppengegner, trauen aber auch unserer eigenen Mannschaft einiges zu.“

Gruppe B beherbergt mit Kosova Regensburg und Burgweinting gleich zwei Teams aus dem Stadtgebiet Regensburg. Sie fechten mit den beiden Landesligisten 1. FC Passau und FC Teisbach um den Einzug ins Viertelfinale. „Erstmal möchte ich mich beim FC Dingolfing für die Einladung bedanken. Für uns steht wie jedes Jahr in der Hallensaison der Spaß an vorderster Stelle und als Zielsetzung nehmen wir uns vor, so weit wie möglich zu kommen“ , erklärt der sportliche Kosova-Leiter Lum Gashi, der die eigene Gruppe so einschätzt: „Mit Teisbach und Passau haben wir gleich zwei Liga-Kontrahenten in der Gruppe, jedoch ist auch Burgweinting ein Gegner, den wir auf keinen Fall als schwach einstufen – immerhin haben sie uns bei der Stadtmeisterschaft im Dezember geschlagen.“


Der SV Burgweinting hat gute Erfahrungen mit dem Dingolfinger Kunstgrün gemacht. Kann der Underdog die Favoriten ärgern?
Der SV Burgweinting hat gute Erfahrungen mit dem Dingolfinger Kunstgrün gemacht. Kann der Underdog die Favoriten ärgern? – Foto: Paul Hofer


Für besagte Burgweintinger ist das Dingolfinger Kunstgrün offenbar ein gutes Pflaster. Bereits zum dritten Mal schafften sie durch einen Sieg beim Vorturnier die Qualifikation für das Hauptturnier. „Wir wollen uns beim SAR-Cup möglichst gut verkaufen, haben beim Vorturnier eine souveräne Leistung gezeigt und uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Das ist auch dieses Mal unser Ziel“, gibt Burgweintings Neu-Trainer Markus Kandsperger die Marschroute vor. Er ergänzt: „Ich denke, in unserer Gruppe ist es möglich, ins Viertelfinale zu kommen.“ Der Kreisligist ist der klassentiefste Starter und damit auf dem Papier Underdog. Dennoch ist Nowack, Papilion & Co. durchaus eine ordentliche Rolle zuzutrauen.

Wohl am meisten zuzutrauen ist der vierten Oberpfälzer Mannschaft im Bunde. Die technisch beschlagenen Kicker von Fortuna Regensburg gelten als Hallenexperten, gewannen erst am Samstag das namhafte Turnier in Auerbach. Obwohl der Bayernligist einen regelrechten Hallen-Marathon – drei Turniere innerhalb von vier Tagen – bestreitet, möchte Coach Arber Morina mit seiner Truppe gern besser abschneiden als bei den vergangenen Ausgaben: „Das ist ein absolutes Highlight-Turnier mit richtig guten Mannschaften. Wir wollen diesmal weiter kommen als die letzten Jahre und vielleicht auch mal ins Halbfinale vorstoßen“, so Morina. Der schmale Kader wird wie in Auerbach durch Alem Radoncic ergänzt. Fortuna hat wohl die härteste Vorrundengruppe erwischt, trifft man doch auf den einzigen Regionalligisten SpVgg Hankofen sowie auf die Landesligisten TSV Grünwald und SSV Eggenfelden. Letzter sprang für den ASV Burglengenfeld ein, der seine Teilnahme wegen personeller Probleme kurzfristig absagte. „Das ist eine Todesgruppe, und generell ist das ein knallhartes Turnier, bei dem man mit einem Spiel schnell raus sein kann“, unterstreicht Morina, dessen Schützlinge zeigen sollen, „dass sie auch in der Halle den nächsten Schritt gemacht haben“.

Neben den Gruppenersten und -zweiten schaffen die beiden besten Dritten den Sprung ins Viertelfinale, das gegen 17 Uhr beginnt. Kurz vor 19 Uhr wird das Endspiel angepfiffen. Für den Turniersieger liegen immerhin 1.200 Euro Prämie bereit. FuPa berichtet live.


