Alem Radoncic hilft der Fortuna Regensburg aus. – Foto: Paul Hofer

Vier Oberpfälzer beim SAR-Cup: »Knallhartes Turnier« Bad Abbach, Fortuna Regensburg, Burgweinting und der FC Kosova rechnen sich beim hochkarätigen Turnier in Dingolfing durchaus etwas aus Verlinkte Inhalte SAR-Cup SV Burgweinting Bad Abbach SV Fortuna FC Kosova

Der SAR-Cup im niederbayerischen Dingolfing zählt zu den prominentesten und bestbesetzten Hallenturnieren in Ostbayern. Letztes Jahr strömten über 1000 Zuschauer in die Höll-Ost-Halle. Ein Alleinstellungsmerkmal hat das vom FC Dingolfing ausgerichtete Event wegen des eigens verlegten Kunstrasens. Am morgen Dreikönigstag (Beginn: 12.00 Uhr) sind auch vier Mannschaften aus dem Fußballbezirk Oberpfalz vertreten – Bayernligist SV Fortuna Regensburg, die Landesligisten TSV Bad Abbach und FC Kosova Regensburg sowie Kreisligist SV Burgweinting, der sich über ein Vorturnier für den Hauptwettbewerb qualifizierte.

Für die Abbacher Spieler um Coach Simon Sigl ist es der zweite Halleneinsatz binnen weniger als 24 Stunden, nachdem sie tags zuvor bereits beim Aicher-Cup in Lappersdorf mitspielten. Die Vorfreude aufs Dingolfing-Event schmälert das nicht: „Der TSV Bad Abbach ist sehr stolz, dass der FC Dingolfing uns zu diesem hochklassig besetzten Turnier eingeladen hat“, sagt der sportliche Leiter Sepp Schuderer. Die Gruppenauslosung hat ergeben, dass der Vertreter aus dem Landkreis Kelheim in der Gruppe A antritt. Dort bekommt es der Sechstligist mit dem Titelverteidiger und Liga-Konkurrenten FC Dingolfing, dem Bayernligisten SV Schalding-Heining und dem Bezirksligisten SpVgg GW Deggendorf zu tun. „Da wartet auf uns eine echte Hammergruppe“, befindet Schuderer. „Trotz der starken Konkurrenz werden wir alles daransetzen, zumindest das Viertelfinale zu erreichen. Wir kennen die Qualitäten unserer Gruppengegner, trauen aber auch unserer eigenen Mannschaft einiges zu.“



Gruppe B beherbergt mit Kosova Regensburg und Burgweinting gleich zwei Teams aus dem Stadtgebiet Regensburg. Sie fechten mit den beiden Landesligisten 1. FC Passau und FC Teisbach um den Einzug ins Viertelfinale. „Erstmal möchte ich mich beim FC Dingolfing für die Einladung bedanken. Für uns steht wie jedes Jahr in der Hallensaison der Spaß an vorderster Stelle und als Zielsetzung nehmen wir uns vor, so weit wie möglich zu kommen“ , erklärt der sportliche Kosova-Leiter Lum Gashi, der die eigene Gruppe so einschätzt: „Mit Teisbach und Passau haben wir gleich zwei Liga-Kontrahenten in der Gruppe, jedoch ist auch Burgweinting ein Gegner, den wir auf keinen Fall als schwach einstufen – immerhin haben sie uns bei der Stadtmeisterschaft im Dezember geschlagen.“







Der SV Burgweinting hat gute Erfahrungen mit dem Dingolfinger Kunstgrün gemacht. Kann der Underdog die Favoriten ärgern? – Foto: Paul Hofer