Vier Oberligisten noch ohne Punkt: Vier Flutlichtduelle stehen an

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Fr., 21.08.2026, 18:30 Uhr TSG Backnang TSG Backnang FC Nöttingen FC Nöttingen 18:30 live PUSH

Am Freitag, 21. August, um 18.30 Uhr eröffnet Tabellenführer TSG Backnang das reguläre Wochenendprogramm. Nach dem 5:0 gegen Mühlhausen gewann Backnang auch beim FC Teningen deutlich mit 4:1. Neun erzielte Tore bei nur einem Gegentreffer und sechs Punkte machen die TSG zum Spitzenreiter. Der FC Nöttingen hat nach seiner 1:3-Auftaktniederlage reagiert. Gegen den 1. FC Normannia Gmünd gelang ein 2:0, womit Nöttingen nun drei Punkte und 3:3 Tore aufweist. Rang neun ist nur eine frühe Momentaufnahme, doch die Richtung stimmt wieder. Backnang verteidigt den perfekten Start, Nöttingen kann mit einem Auswärtssieg unmittelbar Anschluss nach oben herstellen. ---

Fr., 21.08.2026, 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen Young Boys Reutlingen FV Ravensburg FV Ravensburg 19:00 PUSH

Ebenfalls am Freitag, um 19 Uhr, empfangen die Young Boys Reutlingen den FV Ravensburg. Der Aufsteiger ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen. Auf das 1:1 gegen Essingen folgte ein 3:1 bei Türkspor Neckarsulm. Vier Punkte und 4:2 Tore bringen Rang fünf und damit einen bemerkenswert stabilen Einstieg. Ravensburg hat bislang zweimal unentschieden gespielt. Nach dem 0:0 in Bahlingen folgte gegen den Türkischen SV Singen ein 1:1. Der FV führte bereits früh, kassierte aber ebenso früh den Ausgleich. Zwei Punkte und 1:1 Tore bedeuten Rang 13. Reutlingen kann seinen starken Start fortsetzen, Ravensburg sucht aus seiner Ungeschlagenheit nun den ersten Sieg. Wie wird das Spiel zwischen Young Boys Reutlingen und dem FV Ravensburg enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---

Fr., 21.08.2026, 19:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen SSV Reutlingen SSV Reutlingen 19:00 PUSH

Am Freitag um 19 Uhr steht Regionalliga-Absteiger TSG Balingen bereits unter erheblichem Druck. Nach dem 1:3 gegen Villingen verlor Balingen auch beim TSV Essingen mit 1:3. Null Punkte und 2:6 Tore bedeuten Rang 17 und damit einen Platz in der frühen Abstiegszone. Der SSV Reutlingen kommt dagegen mit der maximalen Ausbeute. Auf das 3:1 gegen Nöttingen folgte ein 2:1 beim FC 08 Villingen. Sechs Punkte und 5:2 Tore bedeuten Rang drei. Damit prallen vollkommen unterschiedliche Starts aufeinander: Balingen braucht dringend den ersten Punkt nach dem Abstieg, Reutlingen kann seinen makellosen Lauf ausgerechnet beim angeschlagenen Gegner verlängern.

Fr., 21.08.2026, 19:30 Uhr SV Oberachern SV Oberachern FC Teningen Teningen 19:30 PUSH

Der Freitagabend endet um 19.30 Uhr mit einem weiteren Duell zwischen einem makellosen Team und einem Aufsteiger. Der SV Oberachern gewann zunächst 3:0 gegen Karlsruhe II und anschließend ein turbulentes 5:3 beim 1. FC Mühlhausen. Mit sechs Punkten und 8:3 Toren steht Oberachern auf Rang zwei. Der FC Teningen startete mit einem 3:2-Sieg in Gmünd, musste anschließend aber beim 1:4 gegen Tabellenführer Backnang die erste Niederlage hinnehmen. Drei Punkte und 4:6 Tore bedeuten Rang elf. Teningen trifft damit nacheinander auf zwei Mannschaften mit perfektem Saisonstart. Oberachern wiederum kann weiter Druck auf Backnang und Reutlingen ausüben.

Am Samstag, 22. August, um 14 Uhr empfängt Aufsteiger FC Holzhausen den ebenfalls aufgestiegenen 1. FC Mühlhausen. Holzhausen ist noch ungeschlagen und kommt mit dem spektakulärsten Sieg des zweiten Spieltags. Beim Karlsruher SC II wurde aus einem 0:3-Rückstand noch ein 5:4-Erfolg. Vier Punkte und 6:5 Tore bedeuten Rang sechs. Mühlhausen wartet dagegen noch auf den ersten Punkt. Nach dem 0:5 in Backnang verlor der Neuling auch gegen Oberachern, diesmal 3:5. In dieser Partie kämpfte sich Mühlhausen zwischenzeitlich von 1:3 auf 3:3 zurück, ehe zwei weitere Gegentreffer folgten. Mit 3:10 Toren ist die Mannschaft Tabellenletzter. Das Aufsteigerduell könnte die bisherigen Entwicklungen weiter auseinanderziehen.

Sa., 22.08.2026, 14:30 Uhr TSV Essingen TSV Essingen Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm 14:30 live PUSH

Der TSV Essingen geht am Samstag um 14.30 Uhr ungeschlagen in sein zweites Heimspiel. Nach dem 1:1 bei den Young Boys Reutlingen gewann Essingen gegen Regionalliga-Absteiger TSG Balingen mit 3:1. Vier Punkte und 4:2 Tore bedeuten Rang vier. Türkspor Neckarsulm hat dagegen beide bisherigen Begegnungen verloren. Auf das 0:1 beim Türkischen SV Singen folgte ein 1:3 gegen die Young Boys Reutlingen. Null Punkte und 1:4 Tore bedeuten Rang 16. Essingen kann seinen gelungenen Auftakt weiter ausbauen. Neckarsulm steht nach zwei Niederlagen bereits vor der Aufgabe, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht früh abreißen zu lassen. [MATCH-14994638 Am Samstag um 15 Uhr sucht der 1. FC Normannia Gmünd weiterhin den ersten Punkt. Nach dem knappen 2:3 gegen Aufsteiger Teningen verlor die Normannia beim FC Nöttingen mit 0:2. Null Punkte und 2:5 Tore stellen Gmünd auf Rang 15. Der FC 08 Villingen startete mit einem starken 3:1 bei Regionalliga-Absteiger Balingen, verlor danach aber 1:2 gegen den SSV Reutlingen. Der Anschlusstreffer fiel erst in der 90. Minute. Mit drei Punkten und 4:3 Toren steht Villingen auf Rang acht. Gmünd braucht die erste Belohnung, Villingen will nach der ersten Niederlage sofort verhindern, ins Mittelfeld zurückzufallen.