Vier Niederlagen in Folge – Aufsteiger in der Krise

Der Aufsteiger aus Ohlstadt steckt in einer ersten kleinen Krise. Ausgerechnet jetzt geht es gegen Bezriskliga-Primus Planegg.

Ohlstadt – Es gibt angenehmere Beschäftigungen, als inmitten der Selbstfindung den Spitzenreiter zu empfangen. Doch gilt es beim SV Ohlstadt , neben der sukzessiven Akklimatisierung in der Bezirksliga Süd, auch allwöchentlich zielorientierte Lösungen zu entwerfen, die sich mit dem vorhandenen Personal und der Qualität der einzelnen Spieler decken.

Zuversicht ist weiterhin ein fundamentaler Bestandteil der Ohlstädter Denkweise. Öffentliche Deutungen, dass der Aufstieg gar nicht gewollt war oder ein Bezirksligajahr als Geschenk und Erfahrungswert für eine Mannschaft im Verjüngungsprozess betrachtet wird, sind primär Ausdruck von Demut und Realitätssinn. Sie dienen als Sicherheit für jeden einzelnen Fußballer, getreu dem Motto: Beim SVO wird niemandem der Kopf abgerissen, wenn etwas schiefgeht.

Zudem haben die Ohlstädter Blut geleckt, die ersten Impressionen inhaliert, wie fordernd, aber auch schön der Fußball oberhalb der Kreisebene sein kann. Ohlstadt möchte in dieser Spielklasse bleiben, fortan dort seine Talente entwickeln. Daran ändert auch die erste Talsohle nichts. Dass die kommen würde, war jedem rund um den Boschet bewusst. Weil sich ein Kader mit Lücken an bedeutenden Stellen nahezu in jeder Partie der Robustheit und Abgezocktheit der Konkurrenz konfrontiert sieht.

Das wird heute (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Planegg-Krailling nicht anders sein. Die Elf von Pero Vidak zählt zu den spielstärksten der Staffel. Nicht wenige Akteure haben Meriten in noch höheren Ligen angesammelt, andere zelebrieren das technisch und gedanklich so anspruchsvolle Futsal. Anton Geiger hat sämtliche Gegner wenigstens einmal persönlich unter die Lupe genommen. Bei den Würmtalern kommt der SVO-Coach gar ins Schwärmen.

Nervosität ist beim Tabellenführer ein Fremdwort

So fände der SV defensiv unter Druck „fast immer spielerische Lösungen“. Ergo macht offensives Pressing keinen Sinn. Man werde sich um die Mittellinie versammeln und aus der Kompaktheit agieren. „Stabilität ist in unserer aktuellen Situation der einzig gangbare Weg“, betont der Trainer.

Davon war sein Team zuletzt immer zur Unzeit ein ganzes Stück weit entfernt. Wie viele andere Neulinge ist es die hohe Zahl an Ballverlusten, die den Ohlstädtern zu schaffen macht. Laufwege verkürzen, Einigkeit im Anlaufen und Zurückhaltung werden benötigt. Beschäftigt wird sich auch mit der mangelnden Durchschlagskraft – sieben Treffer, der zweitschlechteste Wert der Liga. Geiger sieht auch darin eine fortwährende Umgewöhnung.

Anders als in der Kreisliga habe man „viel weniger Ballbesitz“, weswegen Räume geduldig und besser bespielt werden müssen. Er denkt über Umstellungen nach, will „die Qualität der Spieler besser auf den Platz bringen“. Urlaubs-Rückkehrer Hannes Perfahl ergänzt dabei den Kader der Vorwoche.