Vier Newcomer bringen frisches Blut in die Kreisliga Nord

Können Pleysteins Torjäger Moritz Hartwig (am Ball) und seine Mannschaftskameraden die Aufstiegseuphorie mit in die neue Saison eine Etage höher nehmen? – Foto: Rudi Walberer

Auf geht's, hinein in die Spielzeit 2026/27! Bayernliga, Landesliga und Bezirksliga haben am vergangenen Wochenende ja schon den Spielbetrieb aufgenommen, nun starten am kommenden Wochenende auch die Spielklassen des Kreises Amberg/Weiden ab der Kreisliga abwärts in eine neue Saison. Die Kreisliga Nord hat dabei wie gewohnt ein vierzehnköpfiges Starterfeld zu bieten, dabei sind vier "neue Gesichter", die die Plätze des SV Kohlberg und des SC Kirchenthumbach (beide abgestiegen) des SV 08 Auerbach (Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga) und des VfB Rothenstadt (startet im Süden) eingenommen haben. Ligawechsler FC Weiden-Ost II, die Kreisklassenmeister FC Dießfurt (West) und SV Altenstadt/WN (Ost) und der Ost-Vizemeister TSV Pleystein bringen also "frisches Blut" in eine Liga, in der sich niemand selbst zum Topfavoriten machen möchte - nimmt man die Formulierungen der Saisonziele her.

Der TSV Erbendorf, der FC Tremmersdorf, die SV Grafenwöhr, der TSV Eslarn und der letztjährige Vizemeister SpVgg Trabitz zeigen sich ambitioniert und wollen im Konzert der Teams mitspielen, die um einen der beiden begehrten Aufstiegsplätze buhlen. Befragt man den ein oder anderen Übungsleiter des Starterfelds, wen sie im Mai nächsten Jahres ganz oben erwarten, dann werden zumeist die Mannen von Neutrainer Daniel Liermann aus Trabitz genannt, was eigentlich wenig überrascht. Fünf Mannschaften der Nordgruppe dagegen geben den Ligaerhalt als oberstes Gebot an. Man darf gespannt sein, wer sich in den kommenden 26 Spieltagen tatsächlich zum Kreis der "Creme de la Creme" zählen darf und am Ende dann den Zug in Richtung Bezirksliga besteigt und ob es vielleicht ein Team gibt, welches überrascht und in die Phalanx der "üblichen Verdächtigen" eintreten kann.

In drei Partien fällt nun am heutigen Freitagabend der Startschuss. Schauplätze sind der Sportplatz in Haidenaab, wo Gastgeber ASV im offiziellen Eröffnungsspiel um 18 Uhr den Aufsteiger TSV Pleystein erwartet, der Sportpark in Grafenwöhr, wo die Garnisonsstädter um 18.30 Uhr mit dem FC Vorbach die Klingen kreuzen und schließlich der Sportplatz an der Troglauer Straße in Trabitz, wo ebenfalls um 18.30 Uhr die Spielvereinigung mit dem SV Kulmain die Kräfte misst. Zwei Partien finden dann am Samstag statt, ehe zwei weitere Matches am Sonntag den ersten Spieltag der neuen Saison beschliessen. Im Überblick die Ansetzungen der Runde 1 in der Kreisliga Nord:

Ostler-Coach Tim Schlesinger: "Unsere Vorbereitung verlief aufgrund einiger Kaderveränderungen etwas wechselhaft. Zudem galt es, unsere U19-Spieler Schritt für Schritt an den Herrenbereich heranzuführen und entsprechend weiterzuentwickeln. Deshalb stand die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Der TSV Erbendorf ist meiner Meinung nach eines der Top-Teams der Liga. Sie verfügen über eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, sind körperlich sehr robust und besitzen in der Offensive einige starke Individualisten. Fakt ist: Gleich zum Saisonauftakt erwartet uns mit dem TSV Erbendorf ein richtig starker Gegner - wir müssen an unsere Bestleistung herankommen, um ihnen Paroli bieten zu können. Wir werden gut vorbereitet in die Partie gehen und alles daransetzen, erfolgreich in die neue Saison zu starten." TSV-Übungsleiter Roland Lang: "Unsere Vorbereitung verlief insgesamt recht ordentlich. Die Trainingsbeteiligung war gut und die Testspiele brachten allesamt mehr Licht als Schatten. Leider haben wir aus der Vorsaison mit Kaufmann, Choffy und Kastner noch drei Langzeitverletzte zu beklagen. Am ersten Spieltag kommen da leider noch paar Urlauber und berufsbedingt fehlende Spieler dazu, so dass wir nicht komplett spielen können. Die zweite Garnitur des FC Weiden-Ost hat bereits in der Kreisliga Süd eine gute Saison gespielt. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe". TSV-Übungsleiter Roland Lang: "Unsere Vorbereitung verlief insgesamt recht ordentlich. Die Trainingsbeteiligung war gut und die Testspiele brachten allesamt mehr Licht als Schatten. Leider haben wir aus der Vorsaison mit Kaufmann, Choffy und Kastner noch drei Langzeitverletzte zu beklagen. Am ersten Spieltag kommen da leider noch paar Urlauber und berufsbedingt fehlende Spieler dazu, so dass wir nicht komplett spielen können. Die zweite Garnitur des FC Weiden-Ost hat bereits in der Kreisliga Süd eine gute Saison gespielt. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe".

Florian Schnödt, Sportlicher Leiter des FCT: "Mit großer Vorfreude startet der FC Tremmersdorf in seine mittlerweile zehnte Kreisligasaison in Folge. Für einen Dorfverein unserer Größe ist das alles andere als selbstverständlich und erfüllt uns mit großem Stolz. Umso erfreulicher ist es, dass wir uns in den vergangenen Jahren stets im oberen Tabellenbereich etablieren konnten und sogar mehrfach an den Aufstiegsrängen schnupperten. Zum Auftakt wartet mit dem FC Dießfurt direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Aufsteiger wird hochmotiviert in die Saison starten. Aus vergangenen Duellen wissen wir, dass Diesfurt eine körperlich robuste, zweikampfstarke und kompakte Mannschaft stellt. Es wird also gleich zum Saisonstart ein echter Gradmesser. Unsere Vorbereitung verlief aufgrund einiger Verletzungen durchwachsen, sodass wir nur selten mit dem kompletten Kader trainieren konnten. Dennoch freuen wir uns, dass es endlich wieder um Punkte geht. Besonders freuen wir uns auf viele Zuschauer beim Sommerfest, das den perfekten Rahmen für den Saisonauftakt bietet. Wir hoffen auf einen spannenden ersten Spieltag und freuen uns auf die Unterstützung unserer super Fangemeinschaft!"

Henry Schraml, Spartenleiter des FCD: "Wir blicken auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück. Die Trainingsbeteiligung war gut, aber man konnte aus verschiedenen Gründen die Vorbereitungsspiele immer nur mit wechselnden Aufstellungen bestreiten. Beim FC Tremmersdorf wartet nun ein schweres Auftaktspiel auf uns. Die Hausherren zählen zu den fünf besten Mannschaften der Kreisliga Nord. Mit einem Punktgewinn wären wir sehr zufrieden. Dies ist aber nur zu erreichen, wenn man wieder so performt, wie in der letzten Kreisklassensaison."

Heute, 18:30 Uhr SpVgg Trabitz SpVggTrabitz SV Kulmain SV Kulmain 18:30 live PUSH

Daniel Liermann, Coach der SpVgg, fasst kurz zusammen: "Unsere Vorbereitung war durchwachsen, wir haben viel ausprobiert, viele neue Spieler zwei neue Trainer müssen sich erst finden. Wir wollen erfolgreich in die Saison starten uns ist es aber sehr bewusst das es kein Selbstläufer wird. Über viel Arbeit wollen wir in die Liga kommen." Christian Recht, der Teammanager des amtierenden Vizemeisters, äußert sich ausführlich: "Die Vorbereitung war insgesamt etwas durchwachsen. Das lag zum einen daran, dass wir viele Neuzugänge integrieren mussten, zum anderen hatten wir – wie viele andere Mannschaften auch – mit Urlauben, Verletzungen und weiteren Ausfällen zu kämpfen. Trotzdem haben wir die Zeit intensiv genutzt, um als Mannschaft zusammenzuwachsen. Das Trainergespann um Cheftrainer Daniel Liermann und Co-Trainer Fabian Helleder hat die Vorbereitung genutzt, um intensiv an neuen Abläufen, Spielideen und der Weiterentwicklung der Mannschaft zu arbeiten. Wir sind überzeugt, dass sich diese Arbeit im Laufe der Saison auszahlen wird. Am Freitag ist es endlich so weit. Vor heimischem Publikum, unter Flutlicht und in einem Derby startet die neue Saison – und genau auf solche Spiele freut man sich als Fußballer. Uns ist bewusst, dass jeder Gegner gegen die SpVgg Trabitz bis an seine Grenzen gehen wird. Deshalb werden auch wir vom Anpfiff an mit voller Leidenschaft, hoher Intensität und absolutem Siegeswillen auftreten. Unser klares Ziel ist es, mit einer starken Mannschaftsleistung erfolgreich in die Saison zu starten und die drei Punkte in Trabitz zu behalten. Personell können wir bis auf Jonathan Bock auf den kompletten Kader zurückgreifen. Das sorgt für Qualität, einen gesunden Konkurrenzkampf und gibt unserem Trainerteam viele Optionen. Natürlich gibt es noch Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen. Aber wir spüren innerhalb der Mannschaft eine große Energie, einen enormen Zusammenhalt und den unbedingten Willen, uns Woche für Woche weiterzuentwickeln. Genau diese Mentalität soll unsere Mannschaft in dieser Saison auszeichnen. Jetzt freuen wir uns einfach, dass es endlich wieder um Punkte geht. Die Vorfreude im gesamten Verein ist riesig. Wir hoffen auf viele Zuschauer, eine tolle Atmosphäre unter Flutlicht und wollen gemeinsam mit unseren Fans alles dafür tun, dass der Start in die neue Saison gelingt." SVK-Übungsleiter Oliver Drechsler: "Die Ergebnisse in den Testspielen waren durchwachsen bis okay. Wir zeigten gute Partien und weniger gute. Die Trainingsbeteiligung war definitiv überragend, immer standen mindestens 20 Mann am Platz, stellenweise sogar 25 oder 27. Alle haben toll mitgezogen, so dass man insgesamt die Vorbereitung als gut bezeichnen kann. Leider hat sich vor dem Saisonstart ein Stammspieler im Match gegen Ebnath am Knie verletzt, ein weiterer hat sich noch im Training verletzt, was schade ist, denn die ganze Vorbereitung sind wir davon verschont geblieben. Bei unserem kleinen Kader macht sich das schon bemerkbar, aber wir werden das Beste daraus machen. Zudem haben wir - wie man so schön sagt - das leichteste Spiel gegen den aus meiner Sicht absoluten Topfavoriten, der personell und qualitativ ganz andere Voraussetzungen hat, wie wir. Aber wir werden das Spiel nicht herschenken, sondern wir fahren nach Trabitz, um irgendwie was mitzunehmen. Wir werden uns etwas einfallen lassen, um dagegenhalten zu können. Wenn wir es schaffen, besser als Mannschaft aufzutreten wie Trabitz, dann ist durchaus was möglich. Vielleicht können wir einen Punkt mitnehmen, was für uns natürlich eine Riesensache wäre."

ASV-Chefanweiser Michael Kaufmann: "Hinter uns liegt eine intensive Sommerpause, die viele organisatorische Sitzungen mit sich brachte. Glücklicherweise waren diese nicht umsonst, dass der Zusammenschluss mit unseren Freunden aus Kirchenpingarten wie geplant vollzogen werden konnte. Dementsprechend war meine Aufgabe nicht nur das Coaching und Training, sondern auch die Zusammenführung der einzelnen Teams zu einem großen Ganzen. Das dafür sechs Wochen Vorbereitung nicht reichen, ist - so glaube ich - jedem bewusst, trotzdem entwickelt sich alles in die richtige Richtung. Auch wenn es noch viele Dinge und Stellschrauben gibt, an denen gedreht werden muss, einspielen ist in so kurzer Zeit einfach nicht möglich. Aber man kennt sich schon länger und wir freuen uns, dass es jetzt losgeht. Wir haben auf jeden Fall in der Breite deutlich dazugewonnen, was wir im Verlauf der Saison hoffentlich merken werden und für uns nutzen können. So hoffe ich, dass wir diese Saison früher in die ruhige Zone wandern können. Mit dem TSV Pleystein erwartet uns zum Auftakt nun eine unbekannte Nummer in der Kreisliga. Ich freue mich auf den neuen Gegner und eine weitere neue Sportstätte. Das Team ist nicht umsonst aufgestiegen, entwickelt sich insgesamt konstant und bringt die Aufstiegseuphorie und das „Nichts-zu-verlieren-Gefühl" mit. Damit wird es natürlich ein spannendes Spiel werden. Mit Hartwig besitzen sie einen herausragenden Offensivmann mit toller Quote. Wie schwer der Verlust von Seer im Tor wiegt, ist schwer abzusehen, ich glaube aber, dass sie das kompensieren können mit ihrem weiteren Schlussmann. Unserem Gegner wünsche ich eine gute Anreise und viel Spaß in der tollen Kreisliga, die einfach jede Saison ihren besonderen Reiz hat, der mich bis dato nicht mehr losgelassen hat." Pleystein-Coach Alex Schön: "Wir hatten in der Vorbereitung mal Höhen, aber auch ein paar Tiefen, aber in unserem Bereich ist das normal. Wir freuen uns nach 13 Jahren wieder mal in der Kreisliga zu sein und dort zu spielen. Für meine Mannschaft ist das ein komplettes Neuland. Wir wissen, dass es schwer wird in der Kreisliga, aber wir versuchen unser Bestes und dann schauen wir, was dabei herauskommt. Von unserem ersten Gegner Haidenaab wissen wir sehr wenig, das Spiel lassen wir auf uns zukommen. Leider haben wir ein paar Verletzte, aber dann müssen andere in die Bresche springen und spielen. Wir freuen uns auf das erste Spiel und die Liga und versuchen mit Kampf, Spiel und Spaß viel zu erreichen. Der TSV ist nach den letzten drei Aufstiegen immer wieder gleich abgestiegen, das wollen wir verhindern und die Liga halten."

SCE-Spielercoach Benny Scheidler: "Die Sommervorbereitung ist insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Die Mannschaft hat engagiert gearbeitet, gut mitgezogen und sich sowohl körperlich als auch spielerisch weiterentwickelt. Natürlich gibt es vor dem Saisonstart immer noch Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten müssen, aber mit der Einstellung und dem Einsatz der Jungs bin ich sehr zufrieden. Unser Hauptfokus lag darauf, die vielen jungen Spieler Schritt für Schritt in die Mannschaft zu integrieren und ihnen Spielpraxis sowie Vertrauen zu geben. Deshalb standen die Ergebnisse in den Testspielen für uns nicht im Vordergrund. Viel wichtiger war es, Abläufe einzustudieren, als Team zusammenzuwachsen und die Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben. Mit dem SV Altenstadt erwartet uns zum Saisonauftakt ein starker Aufsteiger, der mit viel Euphorie und Selbstvertrauen in die Liga startet. Wir wissen, dass uns eine schwierige Aufgabe bevorsteht und wir von Beginn an konzentriert und diszipliniert auftreten müssen. Wir wollen uns aber vor allem auf unsere eigenen Stärken konzentrieren. Wenn wir als Mannschaft geschlossen auftreten, die Intensität auf den Platz bringen und unsere Qualitäten abrufen, bin ich zuversichtlich, dass wir einen guten Start in die Saison hinlegen können." SVA-Trainer Marvin Häffner: "Am ersten Spieltag wartet mit dem Auswärtsspiel in Eschenbach gleich eine schwierige Aufgabe auf uns. Aber, wir werden uns in dieser Woche im Training bestens vorbereiten auf das, was wir uns vornehmen für Samstag. Mit dem Verlauf der Vorbereitung bin ich mehr als zufrieden, die Trainingsbeteiligung, Einsatz, Kampf und Leidenschaft haben gestimmt. In den Testspielen kreuzten wir mit Teams aus verschiedenen Klassen die Klingen, mit der SpVgg SV Weiden II haben wir uns auch mit einer Bezirksligamannschaft gemessen. Mit den Ergebnissen und der Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich mehr als zufrieden. Im Totopokal stehen wir auch wieder in der dritten Runde, das spricht für die Jungs und ihre Arbeit. Als Höhepunkt der Vorbereitung verbrachten wir das vergangene Wochenende wieder in Innsbruck zum Trainingslager, die Stimmung war super, die Jungs haben alle super mitgezogen und sind bereit für die neue Saison. Wir gehen optimistisch ans Werk, schauen wir, was Samstag dabei herrauskommt."

Martin Bächer, Spielertrainer des Gastgebers: "Am Sonntag geht's endlich wieder los. Ich denke jeder Spieler ist froh, dass jetzt wieder um Punkte gespielt wird. Eslarn hat sich gut verstärkt und wird wieder ein richtiger Gradmesser für uns. Die Vorbereitung hat ihren Zweck erfüllt. Es gibt schon noch einige Spieler mit Nachholbedarf, was sich aber in den kommenden Wochen sicherlich ausgleichen wird." Gästespielercoach Peter Rackl: "Die Vorbereitung war intensiv und gespickt mit schweißtreibenden Einheiten. Highlight war Mitte Juni das Trainingswochenende, wo auch Teambuilding im Vordergrund stand. An dieser Stelle auch vielen Dank an die Verantwortlichen, die ein rundum perfektes Trainingsgelände zur Verfügung stellen, unter anderem wurden die Kabinen in der Sommerpause erneuert. Aus den letzten beiden Aufeinandertreffen wissen wir, dass es alles andere als leicht ist, in Reuth zu bestehen. Der TSV ist eine kompakte Mannschaft, die übers Mannschaftsgefüge kommt. Nichtsdestotrotz wollen wir mit etwas Zählbarem zurückkehren, selbst wenn es personell aufgrund angeschlagener Spieler angespannt ist. Hinter dem Einsatz von Rupp, Gall, Pregler und mir selbst stehen Fragezeichen. Hier wird die Entscheidung recht kurzfristig fallen, wer auflaufen kann."