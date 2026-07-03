Vier Neuzugänge verstärken Kader des FC Hauingen

– Foto: Daniel Thoma

Wir freuen uns sehr, dass der gesamte bestehende Kader seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat. Dadurch gehen wir mit viel Stabilität und Kontinuität in die neue Spielzeit und konnten uns darüber hinaus gezielt weiter verstärken.

Mit Chian Nazli und Orhan Tatli kehren zwei bekannte Gesichter vom FC Steinen zu unserem Verein zurück. Beide Spieler haben bereits in der Vergangenheit das Trikot unseres Clubs getragen, weshalb wir uns umso mehr freuen, dass sie nun den Weg zurückgefunden haben. Mit ihrer Erfahrung, Spielintelligenz und Qualität im Mittelfeld werden sie unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität und Stärke verleihen.

Darüber hinaus wird Fabian Invernale vom FC Zell unseren Kader verstärken. Der offensiv vielseitig einsetzbare Spieler überzeugt durch seine Schnelligkeit, seine Torgefahr und seine Flexibilität auf mehreren Positionen. Mit seinen Qualitäten wird er unsere Offensive bereichern und neue Impulse setzen.