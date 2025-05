Vier Neuzugänge verstärken das Team zur neuen Saison

Mit Stationen von der Oberliga bis in die Kreisliga bringt Oguzhan Alemdar nicht nur eine beeindruckende Laufbahn mit, sondern auch vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob als Innenverteidiger oder im zentralen Mittelfeld – Oguzhan überzeugt durch Ruhe am Ball, Übersicht und körperliche Präsenz. Ein echter Führungsspieler, der Stabilität und Erfahrung mitbringt. Viele Jahre beim SV Scherpenberg aktiv, hat Yasin Duman den Weg von der Kreisliga A bis in die Landesliga erfolgreich mitgestaltet – nicht nur als Stammspieler, sondern auch als mehrfacher Kapitän. Seine Spielintelligenz, Zweikampfstärke und sein Führungsstil machen ihn zu einer wichtigen Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Ob in der Offensive oder Defensive – Ozan Şengül ist ein echter Allrounder. Seine Landesliga-Erfahrung, gepaart mit starkem Zweikampfverhalten und klarem Spielverständnis, macht ihn zu einer wertvollen Verstärkung. Ozan bringt Tempo, Technik und Einsatzwillen mit. Ein absoluter Torgarant: Gökhan Öztürk kommt vom TV Asberg und bringt beeindruckende Zahlen mit – 215 Spiele, 156 Tore, 57 Assists. Mit seiner Abschlussstärke, seinem Spielinstinkt und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor wird er die Offensive entscheidend verstärken.