Vier Neuzugänge und Verstärkung im Trainerteam des SC Reute Verlassen werden den Verein die Brüder Ermal und Edi Kastrati. Verlinkte Inhalte Kreisliga A I Reute Gehad Hassoun

Mit einigen Veränderungen geht der A-Kreisligist SC Reute in die Rückrunde. So konnten mit Luca Rötteler (A-Jugend Bahlinger SC), Ronnie Konan (SF Grißheim), Lamin Bayo (Belgien) und Abdou Jagne (FC Waldkirch) insgesamt vier Neuzugänge dazu gewonnen werden.

Mit Luca Rötteler kehrt ein „Reutemer“ ins Waldeck zurück. Der Torwart genoss ab der C-Jugend seine gute Ausbildung höherklassig beim Bahlinger SC und schließt sich ab sofort der ersten Mannschaft an. Luca ist aufgrund seines Alters auch für die A-Jugend spielberechtigt. Weiterhin schließen sich mit Ronnie Konan, Abdou Jagne und Lamin Bayo drei Defensivkräfte dem SC Reute an. Ronnie war zuletzt bei den SF Grißheim im Einsatz und bringt mit seiner Erfahrung eine deutliche Stabilität in die Abwehr. Lamin Bayo ist frisch aus Belgien eingetroffen und hat dort ebenfalls höherklassig agiert.

Mit Abdou Jagne verstärkt ein weiterer sehr erfahrener Spieler die Mannschaft. Abdou spielte die letzten Jahre in der Verbands- und Landesliga beim FC Waldkirch und wird sicherlich eine feste Stütze beim SC Reute darstellen. Weiterhin wird Gehad Hassoun das Trainerteam um Mario Hess und Jan Voßler tatkräftig unterstützen. Auf Wunsch von Mario und Jan, welche aufgrund privat-beruflichen Gründen das Traineramt nicht vollumfänglich ausüben können, wurde mit Gehad ein zusätzlicher Trainer verpflichtet.