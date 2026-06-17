Vier Neuzugänge und etliche Verlängerungen bei Vienenburg/Wiedelah

– Foto: André Nückel

Die FG Vienenburg/Wiedelah hat die personellen Weichen für die neue Spielzeit gestellt. Mit einer Vielzahl an Vertragsverlängerungen sowie mehreren Neuzugängen baut der Bezirksligist auf Stabilität im Kern der Mannschaft und ergänzt diesen gezielt mit frischen Kräften aus dem Umland und der zweiten Mannschaft.

Ein wichtiger Baustein bleibt Torhüter Yendrik Frank, der nach überstandener Verletzung in seine Rolle als Nummer eins zurückkehrt und auch in der kommenden Spielzeit das Tor der FG hüten wird. Ebenfalls weiter Teil des Kaders ist Björn Kleinert, der nach einer von Verletzungen geprägten Phase wieder angreifen und sportlich an frühere Leistungen anknüpfen möchte.

Im Zentrum der Personalplanungen steht zudem die langfristige Bindung zahlreicher Leistungsträger. So werden unter anderem Julian Laue, Timo Bull, Dennis Höver, Lukas Markinas, Paul Kubczak, Dariusz Makowski, Lukas „Chippy“ Marx, Patrick Luer, Damian Hildmann, Nico Seidel, Nico Simon, Gianluca Knoop weiterhin das Trikot der FG tragen.

Die Verantwortlichen setzen dabei auf eine Mischung aus Erfahrung, Entwicklungspotenzial und eingespieltem Mannschaftsgefüge. Spieler wie Bull, der bereits in seine fünfte Saison bei der FG16 geht, stehen exemplarisch für die gewachsene Stabilität innerhalb des Teams. Auch Eigengewächse wie Kubczak oder Knoop bleiben wichtige Bestandteile des Kaders.

Neben den zahlreichen Verlängerungen vermeldet der Verein auch mehrere Neuzugänge. Vom FC Ilsetal kommt Jasper Seifried, der sich selbst als entwicklungsorientierten Spieler beschreibt und sich schnell in das Mannschaftsgefüge integrieren möchte. Ebenfalls neu ist David Hildmann, der aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wird und nach eigener sportlicher Stabilisierung wieder eine größere Rolle einnehmen soll.

Mit Valentin Dege (JSG Goslar) stößt zudem ein weiterer junger Spieler zum Team, der sich vor allem auf Spielzeit und Entwicklung fokussiert. Außerdem verstärkt Colin Dellert, ebenfalls vom FC Ilsetal, den Kader und soll dazu beitragen, an die sportlichen Erfolge der vergangenen Saison anzuknüpfen.

Die FG Vienenburg/Wiedelah verfolgt damit einen klaren Kurs: Der bestehende Kern bleibt erhalten, während gezielt neue Spieler integriert werden.