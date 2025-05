Vier Neuzugänge und ein neuer Co-Trainer für Landesklassisten

Wie Hildach kommt Justin Steinke vom FC Einheit zum SV Eintracht. Für die Hasseröder durfte der Flügelspieler schon elfmal in der Oberliga auflaufen. In der laufenden Saison stehen für den 19-Jährigen in 20 Landesklasse-Einsätzen für die Reserve zehn Scorerpunkte zu Buche. "Mir gefällt die offensive Spielweise in Osterwieck und ich freue mich darauf, Teil einer ambitionierten und talentierten Mannschaft zu werden", so Steinke. "Wir hatten Justin schon länger auf dem Zettel", verriet Abteilungsleiter Bastian Hahmann. Zum Spielerprofil:

>> Justin Steinke