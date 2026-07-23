 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Vier Neuzugänge für die Spvgg. Ehrenkirchen

von PM/BZ · Heute, 17:27 Uhr · 0 Leser
Von links: Ronnie Konan, Mandelson Kyei, Tom Klico und Marvin Sturm | Foto: Privat
Von links: Ronnie Konan, Mandelson Kyei, Tom Klico und Marvin Sturm | Foto: Privat

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Kreisliga B IV
SpVgg. Ehrenkirchen
Ronnie Konan
Ronnie Konan
Tom Klico
Tom Klico
Mandleson Kyei Bediako
Mandleson Kyei Bediako
Marvin Sturm
Marvin Sturm

Die Spvgg. Ehrenkirchen hat ihre ersten Neuzugänge für die neue Saison vorgestellt. Die Offensive verstärken Mandelson Kyei und Marvin Sturm, "beide überzeugen mit Geschwindigkeit und werden dem Spiel der Ehrenkirchener so weiterhelfen", teilte der B-Kreisligist mit. Kyei war zuletzt beim SvO Rieselfeld aktiv, Sturm wechselt vom VfR Pfaffenweiler zur Spielvereinigung. Ronnie Konan, der in der abgelaufenen Runde für den SC Reute auflief, bringe "Stabilität, Erfahrung und Führungspotenzial mit". Der vierte Neuzugang im Bunde, Tom Klico, sei in der Defensive und im Mittelfeld zuhause. "Er wird nach einer kleinen Pause wieder voll angreifen", so die Spvgg. über den Klico, der zuletzt für die Spfr. Grißheim spielte.