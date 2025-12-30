Vier Neuzugänge für den SV Tunsel

Wir, der SV Tunsel, freuen uns sehr, verkünden zu dürfen, dass wir für die Rückrunde der aktuellen Saison vier Neuzugänge verpflichten konnten:

Dabei sind David, Colin, Leo und Sergio keine Unbekannten beim SV Tunsel.

David führte uns einst als Kapitän in die Kreisliga A. In den vergangenen drei Spielzeiten konnte er in der Landes- und Verbandsliga seine unbestrittene Klasse unter Beweis stellen und bringt nun wertvolle Erfahrung zurück nach Tunsel.

Auch Leo und Colin haben in der vergangenen Runde bereits die Schuhe für den SV Tunsel geschnürt und kehren nun an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Sergio Singler spielte bereits in der Jugend unter Bad Krozinger -Pass für die SG Markgräflerland und hat damals schon gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt.

Wir heißen euch alle herzlich willkommen zurück beim SV Tunsel — und blicken voller Vorfreude auf die Vorbereitung und die anstehende Rückrunde!