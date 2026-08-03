Vier Neuzugänge für den SV Rotenberg

– Foto: André Nückel

Der SV Rotenberg hat die personellen Weichen für die neue Saison gestellt. Der Bezirksligist präsentiert vier Neuzugänge, darunter einen Rückkehrer sowie Verstärkungen aus der Landesliga, der Bezirksliga und dem Jugendbereich.

Für zusätzliche Optionen im Kader sorgt zunächst Max Sommerfeld, der vom SC HarzTor nach Rotenberg wechselt. Der Verein verspricht sich von ihm neue Impulse und mehr Qualität für die bevorstehenden Aufgaben in der Bezirksliga.

Mit Louis Bienert konnte der SV Rotenberg zudem einen Spieler aus der Landesliga verpflichten. Der Neuzugang kommt vom FC Eintracht Northeim und bringt damit Erfahrung aus einer höheren Spielklasse mit. Der Wechsel soll die Qualität des Kaders weiter anheben. Bienert kam auf sechs Einsätze bei dem zehnten Platz der Landesliga.

Auch für die Offensive hat der Bezirksligist nachgelegt. Ole Haeger wechselt aus der A-Jugend des SV Rhume-Oder nach Rotenberg. Der junge Angreifer empfahl sich mit einer starken vergangenen Saison, in der er 25 Tore in 22 Spielen erzielte und maßgeblichen Anteil am dritten Platz seiner Mannschaft in der Bezirksliga Braunschweig hatte. Mit seiner Torgefahr gilt er als vielversprechende Verstärkung für den Angriff.