Vier Neuzugänge fix: Ilsenburg rüstet sich für die neue Saison

Habel ist in Ilsenburg noch bestens bekannt. Erst im vergangenen Sommer hatte er das Eichholz in Richtung Berßel verlassen . 26 Scorerpunkte in 23 Landesklasse-Einsätzen standen für den TSV in der abgelaufenen Saison zu Buche. "Ich freue mich unfassbar, wieder zurück zuhause zu sein. Jeder weiß, dass der FSV für mich etwas ganz Besonderes ist und dass der Wechsel im letzten Jahr nie aus sportlichen Gründen erfolgte", sagte Habel zu seiner Rückkehr nach Ilsenburg. Dort lief der 24-Jährige bereits im Nachwuchs sowie für die Herren in der Landes- und zuletzt Verbandsliga auf. Zum Spielerprofil:

Einen Namen konnte sich auch Luran Engelhardt bereits im Harz machen. Als Torjäger vom Dienst hatte der Angreifer einen erheblichen Anteil an der Landesliga-Rückkehr von Germania Wernigerode. Mit 38 Scorerpunkten in 28 Einsätzen glänzte der 25-Jährige auch in der zweithöchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts für die Wernigeröder. Im Winter folgte der Wechsel nach Berßel , nun geht Engelhardt zum FSV. "Nach über fünf Jahren intensivem Austausch freue ich mich riesig über meinen Schritt nach Ilsenburg", sagte der Angreifer. "Die Anlage, das Umfeld und das Team sind einfach top. Besonders freut es mich, dass ich weiterhin mit Freunden und Bekannten zusammenspielen kann. " Zum Spielerprofil:

Einer dieser alten und neuen Teamgefährten ist Julian Dahlhaus, mit dem Engelhardt schon Seite an Seite in Wernigerode gespielt hatte. Seit diesem Frühjahr war der 23-jährige Mittelfeldspieler, der im Nachwuchs des VfB Germania Halberstadt ausgebildet wurde, für den TSV Berßel am Ball. "Nach einer schwierigen Phase mit Verletzungen und wenig Einsatzzeit in Berßel möchte ich in Ilsenburg neu angreifen. Ich bin topmotiviert und freue mich, mich in der Landesliga neu zu beweisen", erklärte Dahlhaus zu seinem sportlichen Neuanfang. Zum Spielerprofil:

>> Julian Dahlhaus

Vierter feststehender Neuzugang des FSV Grün-Weiß ist Torhüter Ben Hartmann. Der 26-Jährige war in den vergangenen Jahren stets die Nummer eins beim Blankenburger FV. In mehr als 140 Landesliga- und zusätzlich 53 Landesklasse-Partien hütete Hartmann bereits den Kasten der im Sommer abgestiegenen Blütenstädter. "Die sehr guten Trainings- und Wettkampfbedingungen sowie die sportliche Perspektive, weiterhin in der Landesliga zu spielen, haben mich überzeugt", erklärte Hartmann seinen Schritt nach Ilsenburg: "Bereits im ersten Gespräch mit Trainer Marko Fiedler wurde mir ein klares Konzept und eine gute sportliche Ausrichtung vermittelt." Zum Spielerprofil:

>> Ben Hartmann

