Vier Neuzugänge bei der SpVgg Hurst Rosbach für die kommende Saison von Lukas Hörster · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Vier Neuzugänge verstärken den Kader

Der Verein kann zur neuen Saison gleich vier Neuzugänge begrüßen, die den Kader auf mehreren Positionen verstärken sollen. Mit Noel Kaiser kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Der 19-jährige Stürmer wechselt vom JFV Windeck zum Verein und soll die Offensive mit seiner Schnelligkeit und seinem Zug zum Tor beleben. Besonders erfreulich aus Sicht des Vereins: Kaiser ist ein echter Rosbacher und stammt aus der eigenen Jugend. Der 2. Vorsitzende Hannes Rötzel sieht in ihm eine wertvolle Verstärkung: „Noel ist pfeilschnell. Er wird uns in der Offensive noch unberechenbarer machen. Schön ist, dass der Rosbacher Jung aus der Jugend zu uns kommt.“

Auch Duran Tugrul schließt sich dem Verein an. Der 18-Jährige kommt vom TuS Herchen und ist auf der Außenbahn zuhause. Im Training hinterließ er bereits einen sehr guten Eindruck. Der junge Spieler gilt als talentiert, mutig und entwicklungsfähig und soll mit seiner Dynamik neue Impulse setzen. Für die Torwartposition wurde Marcel Dexheimer vom FK Etzbach verpflichtet. Der 28-Jährige konnte sich im Training ebenfalls bereits empfehlen und ist im Team schon gut angekommen. Mit seiner Verpflichtung erhält das Torwart-Team zusätzliche Qualität, gleichzeitig wird auch der Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten verstärkt.