Vier Neuzugänge bei der SG Germania

Wiesbaden. Als erster Verfolger von Spitzenreiter Freie Turnerschaft in der Kreisoberliga geht die SG Germania Wiesbaden in die Winterpause – und sieht sich für die Restrunde ab März bestens gerüstet. Es gibt namhafte Verstärkung für die Defensive: Eduardo Landu Mateus, der zu Saisonbeginn noch im Kader des Gruppenligisten SKG 23 Wiesbaden gestanden hat, wechselt ablösefrei an die Waldstraße. Drei weitere Neuzugänge machen noch mehr Lust auf die Fortsetzung der Spielzeit. Alle Infos lest ihr im plus-Artikel beim Wiesbadener Kurier.