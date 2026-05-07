Vier Neuverpflichtungen beim Kiersper SC

Wie angekündigt, gibt der Kiersper SC die ersten Neuverpflichtungen für die Saison 2025/2026 bekannt. Aus dem Quartett, das vorgestellt wurde, gibt es auch drei Spieler, die zuvor schon für die Blau-Roten gekickt haben. Das sind Lukas Finke, Helmut Tytke und Jetemir Buliqi. Vom SC Lüdenscheid wechselt Ali Özan an die Volme.

Er ist ein alter Bekannter beim KSC. Lukas Finke, der zuletzt aufgrund einer Kreuzbandverletzung sehr lange pausieren musste, kommt ablösefrei vom Westfalenligisten RSV Meinerzhagen. Der kantige Stürmer wird aber nicht sofort in der Sommervorbereitung beim KSC starten, sondern etwas später zum Kader stoßen. „Mit Lukas bekommen wir einen sehr erfahrenen Stürmer, der uns trotz langer Verletzungspause sicher schnell weiterhelfen wird“, sagt der sportliche Leiter Torsten Weimer.

Ebenfalls ablösefrei kommt Ali Özan. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt beim SC Lüdenscheid gespielt. Auch hier erhält der KSC einen erfahrenen Spieler, der schon in höheren Ligen gespielt hat. In der Kiersper Jugend ausgebildet wurden Helmut Tytke und Jetemir Buliqi. Beide haben schon unter Torsten Weimer trainiert, zählten zu der A-Jugendmannschaft, die seinerzeit mit nur einem Gegentor Meister wurde. Weitere Stationen waren dann der RSV Listertal sowie der TSV Rönsahl. Im guten Fußballeralter von 25 Jahren wollen beide den Sprung von der Kreisliga B in die Bezirksliga wagen. Beide sind Defensivspieler, die vor allem durch ihre Körperlichkeit im Spiel punkten.