Vier Neulinge gehen in der Landesliga, Staffel 2, an den Start

Der 1. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verspricht jede Menge Spannung, da sowohl etablierte Teams als auch neue Gesichter aus der Bezirksliga um den Klassenerhalt und die ersten Punkte kämpfen. Besonders im Fokus stehen die Aufsteiger FV Sontheim/Brenz, TSV Köngen, 1. FC Eislingen und TSVgg Plattenhardt, die sich in der höheren Liga beweisen müssen. Gleichzeitig wird der Absteiger TV Echterdingen alles daran setzen, sich in der neuen Saison zu stabilisieren. Ein abwechslungsreicher Spieltag steht bevor!
---
Der SV Waldhausen empfängt im Auftaktspiel den TSGV Waldstetten. Beide Teams wollen mit einem Sieg in die neue Saison starten. Waldhausen hat die Heimstärke als Vorteil, während Waldstetten als gut eingespieltes Team antritt, um auswärts zu punkten.
---
Der Aufsteiger FV Sontheim/Brenz muss sich direkt einer schweren Aufgabe stellen: Auswärts beim VfL Sindelfingen. Sindelfingen, erfahren und heimstark, geht als Favorit in die Partie. Für Sontheim ist es die erste Gelegenheit, zu zeigen, dass sie in der Landesliga bestehen können.
---
Der TSV Bad Boll empfängt den TSV Ehningen zu einem spannenden Duell. Beide Teams sind gut aus der Vorsaison bekannt, wobei Bad Boll zu Hause stets gefährlich war. Ehningen wird alles daran setzen, die ersten Punkte der Saison zu holen.
---
Der SV Böblingen empfängt den SC Geislingen. Böblingen geht als heimstarker Verein ins Rennen, während Geislingen nach einer durchwachsenen Vorsaison in diesem Duell zeigen möchte, dass sie in dieser Liga mithalten können.
---
Der Aufsteiger TSV Köngen trifft auf den erfahrenen GSV Maichingen. Maichingen wird auf die Unterstützung der heimischen Fans setzen, um einen Sieg einzufahren, während Köngen sein Potenzial als Aufsteiger unter Beweis stellen möchte.
---
Der MTV Stuttgart trifft auf den Aufsteiger TSVgg Plattenhardt. Stuttgart geht als erfahrener Landesligist in das Spiel, während Plattenhardt zeigen will, dass sie sich in der höheren Liga behaupten können.
---
Der TV Echterdingen, als Absteiger aus der Verbandsliga, trifft auf den FV Spfr Neuhausen. Echterdingen wird sich gegen den robusten Gegner aus Neuhausen beweisen wollen, um sich in der Liga schnell zu stabilisieren.
---
Der Aufsteiger 1. FC Eislingen steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie beim TSV Bernhausen antreten. Bernhausen ist ein erfahrenes Team, das das Heimrecht in seine Waagschale werfen wird, während Eislingen alles daran setzen wird, sich in der neuen Liga behaupten zu können.
__________________________________________________________________________________________________
