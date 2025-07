Vier Neue treffen – VfV 06 überzeugt gegen Eichsfeld

Der VfV 06 Hildesheim hat auch im vorletzten Testspiel der Sommer-Vorbereitung überzeugt. Gegen den 1. FC Eichsfeld aus der Thüringenliga setzte sich die Domstadtelf am Samstag auf dem Platz an der Radrennbahn mit 4:1 durch. Dabei sorgten gleich vier Neuzugänge für die Treffer: Louis Malina, Mick Gudra, Cenay Üzümcü und Mahdi Biso trugen sich in die Torschützenliste ein.

Cheftrainer Ridhar Kitar und Co-Trainer Dominik Franke setzten insgesamt 22 Spieler ein. In der Innenverteidigung präsentierte sich Klaas Gatermann stabil, während Neuzugang Leon Arizanov in der zweiten Halbzeit zu seinem Debüt kam. Der erst am Freitag verpflichtete Abwehrspieler fügte sich schnell in das Gefüge ein und sammelte erste Einsatzminuten im neuen Trikot.

Neben der sportlichen Leistung wurde beim anschließenden Mannschaftsabend weiter am Teamgeist gearbeitet – mit Blick auf die bevorstehenden Herausforderungen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht der abschließende Härtetest beim Regionalliga-Aufsteiger FSV Schöningen an.