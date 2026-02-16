Vier neue Schiedsrichter für den SV Holthausen Biene

– Foto: SV Holthausen-Biene

Beim SV Holthausen Biene ist ein im Januar und Februar durchgeführter Schiedsrichter Lehrgang mit der abschließenden Prüfung beendet worden. Der Verein kann sich über vier neue Unparteiische freuen, die künftig Spiele auf Kreisebene leiten werden.

Mit der erfolgreichen Teilnahme am Lehrgang erweitern die neuen Schiedsrichter den Kreis der Aktiven im Verein. Schiedsrichter sind eine grundlegende Voraussetzung für die Durchführung des Spielbetriebs. Entsprechend bewertet der Klub das Engagement der Teilnehmer als wichtigen Beitrag zur Sicherstellung fairer und geregelter Wettbewerbe.

Der SV Holthausen Biene baut damit seine Verantwortung im Bereich des Schiedsrichterwesens weiter aus.