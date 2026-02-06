Vier neue Kreismeister am Wochenende gesucht

Die Hallensaison neigt sich dem Ende entgegen. Dann ist es traditionell Zeit, die Futsal-Kreismeister und späteren Teilnehmer der badischen Meisterschaften bei den Junioren zu küren. Am Samstag und Sonntag ist es soweit, dann öffnet die Gemminger Kraichgauhalle ihre Tore.
"Alle Fußballfreunde sind im Namen des Kreisjugendausschusses zu den Futsal-Kreismeisterschaften der A-/B-/C- und D-Junioren recht herzlich nach Gemmingen eingeladen", sagt Kreisjugendleiter Michael Dambach.
Los geht´s für die besten Teams des Kreises am Samstag um 10 Uhr mit den Spielen der C-Junioren. Bis 14 Uhr duellieren sie sich um den Titel, ehe ab 15 Uhr die B-Junioren die Platte betreten. In beiden Jahrgängen haben sich jeweils acht Mannschaften für die Endrunde qualifiziert. Aufgeteilt in zwei Vierergruppen kommen jeweils die beiden Erstplatzierten in die Halbfinals.
Am Sonntag beginnen um 10.45 Uhr die D-Junioren. Diese ermitteln im Rahmen der VR-Talentiade und im gleichen Modus wie bei C- und B-Junioren aus zwei Viergruppen ihren Kreismeister. Neben dem Wanderpokal und Medaillen dürfen alle teilnehmenden Mannschaften Sachpreise der Volks- und Raiffeisenbank in Empfang nehmen.
Den Abschluss der diesjährigen Kreismeisterschaften bilden die A-Junioren. Hier ist erfreulicherweise ein Zuwachs an Teilnehmern zu vermelden. Waren es vergangenes Jahr lediglich fünf Teams, sind dieses Mal acht Mannschaften am Start, die ebenfalls in zwei Vierergruppen das Turnier beginnen.
Ausgetragen werden die Wettbewerbe wie in den vergangenen Jahren bereits bekannt im Futsal. Dabei wird mit einem sprungreduzierten Ball auf ein Spielfeld ohne Banden sowie mit der Vier-Sekunden-Regel bei Einkick und Eckball, sodass absichtliches Zeitspiel automatisch unterbunden wird, gespielt. Fouls werden gezählt, nach jeweils drei folgt ein Strafkick aus zehn Metern.
Dambach und seine Mitstreiter aus der Kreisjugendvorstandschaft freuen sich auf zwei Tage voller Futsal und einen engagierten Gastgeber. Der Kreisjugendleiter sagt: "Die JSG Stebbach/Gemmingen wird in gewohnter Weise mit Speisen und Getränken aufwarten."
Für die jeweiligen Turniersieger geht der Hallenfußball diesen Winter weiter. Sie qualifizieren sich nämlich für die badischen Futsalmeisterschaften. Die D- und C-Jugend spielt am Wochenende des 28. Februar/1. März in Bruchsal um den badischen Titel, die B- und A-Junioren bereits eine Woche früher in der Dossenheimer Schauenburghalle.
Futsal-Kreismeisterschaften in Gemmingen
Samstag, 10-14 Uhr C-Junioren:
Gruppe A: JSG Dühren/Hoffenheim/Zuzenhausen, JSG Steinsfurt/Reihen/Rohrbach/Ehrstädt, SG Kirchardt, SG Waibstadt; Gruppe B: JSG Helmstadt/Reichartshausen/Neckarbischofsheim, JSG Steinsberg, VfB Eppingen, VfL Mühlbach.
Samstag, 15-19 Uhr B-Junioren:
Gruppe A: JSG Schwarzbachtal, JSG Steinsberg, JSG Zuzenhausen/Hoffenheim/Eschelbach, VfB Eppingen; Gruppe B: JSG Gemmingen-Stebbach, JSG Zuzenhausen/Hoffenheim/Eschelbach II, SG Waibstadt, VfB Eppingen II.
Sonntag, 10.45-14.15 Uhr D-Junioren:
Gruppe A: JSG Reichartshausen/Helmstadt, SG Kirchardt, SV Ehrstädt, VfB Eppingen; Gruppe B: FC Zuzenhausen, JSG Eschelbach/Dühren, TSV Kürnbach, TSV Neckarbischofsheim.
Sonntag, 15-19 Uhr A-Junioren:
Mannschaften: FV Elsenz, JSG Gemmingen-Stebbach, JSG Kaiserberg II, JSG Reichartshausen/Neckarbischofsheim/Helmstadt; Gruppe B: JSG Gemmingen-Stebbach, JSG Kaiserberg, SV Rohrbach/S., VfB Eppingen.