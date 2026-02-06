Vier neue Kreismeister am Wochenende gesucht Futsal-Kreismeisterschaften der A-/B-/C- und D-Junioren in der Gemminger Kraichgauhalle von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Hallensaison neigt sich dem Ende entgegen. Dann ist es traditionell Zeit, die Futsal-Kreismeister und späteren Teilnehmer der badischen Meisterschaften bei den Junioren zu küren. Am Samstag und Sonntag ist es soweit, dann öffnet die Gemminger Kraichgauhalle ihre Tore.

"Alle Fußballfreunde sind im Namen des Kreisjugendausschusses zu den Futsal-Kreismeisterschaften der A-/B-/C- und D-Junioren recht herzlich nach Gemmingen eingeladen", sagt Kreisjugendleiter Michael Dambach. Los geht´s für die besten Teams des Kreises am Samstag um 10 Uhr mit den Spielen der C-Junioren. Bis 14 Uhr duellieren sie sich um den Titel, ehe ab 15 Uhr die B-Junioren die Platte betreten. In beiden Jahrgängen haben sich jeweils acht Mannschaften für die Endrunde qualifiziert. Aufgeteilt in zwei Vierergruppen kommen jeweils die beiden Erstplatzierten in die Halbfinals.

Am Sonntag beginnen um 10.45 Uhr die D-Junioren. Diese ermitteln im Rahmen der VR-Talentiade und im gleichen Modus wie bei C- und B-Junioren aus zwei Viergruppen ihren Kreismeister. Neben dem Wanderpokal und Medaillen dürfen alle teilnehmenden Mannschaften Sachpreise der Volks- und Raiffeisenbank in Empfang nehmen. Den Abschluss der diesjährigen Kreismeisterschaften bilden die A-Junioren. Hier ist erfreulicherweise ein Zuwachs an Teilnehmern zu vermelden. Waren es vergangenes Jahr lediglich fünf Teams, sind dieses Mal acht Mannschaften am Start, die ebenfalls in zwei Vierergruppen das Turnier beginnen.