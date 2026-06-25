Vier neue Impulse für die Zukunft beim 1. FFC Turbine Potsdam

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Der 1. FFC Turbine Potsdam treibt die personellen Planungen für die neue Spielzeit konsequent voran. Mit der Verpflichtung von Torhüterin Juliane Schmid, Allrounderin Catherine Nolan und dem dänischen Talent Sofia Rejkjær Noesgaard sowie der Bindung des eigenen Gewächses Johanna Bobbe setzt der Verein auf eine Mischung aus internationaler Erfahrung, großem Potenzial und gezielter eigener Nachwuchsförderung.

Die Kaderplanung nimmt Formen an. Für die Torhüterposition verstärken sich die Turbinen mit der deutsch-australischen Schlussfrau Juliane „Jule“ Schmid. Geboren am 15. Juli 2004 in Starnberg, durchlief sie nach ihren Anfängen beim MTV Berg und dem TuS Geretsried die Nachwuchsschmiede des FC Bayern München. Über den österreichischen SCR Altach führte ihr Weg zur TSG Hoffenheim, wo sie in der Saison 2025/26 in einem professionellen Umfeld reifte. Nun bringt sie ihr großes Potenzial und ihre starke fußballerische Ausbildung mit nach Brandenburg.

Ehrgeizige Ziele für das Gehäuse

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Juliane Schmid entschlossen zu ihren Absichten: „Mit meinem Wechsel zur Turbine möchte ich die nächsten Schritte in meiner Entwicklung und Karriere machen. Ich will mich als Nummer 1 durchsetzen, um der Mannschaft als stabiler Rückhalt zu helfen eine gute Saison zu spielen! Ich freue mich auf die neue Herausforderung.“

Der Vereins blickt dieser Zusammenarbeit mit Zuversicht entgegen. Stephan Schmidt, Geschäftsführer des 1. FFC Turbine Potsdam, wird in der Pressemitteilung des Vereins wie folgt zitiert: „Jule hat auf ihrem bisherigen Weg bereits viele spannende Erfahrungen gesammelt und dabei gezeigt, dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Genau diese Eigenschaften schätzen wir. Wir freuen uns sehr, sie künftig bei Turbine Potsdam begrüßen zu dürfen, und werden sie auf ihrem weiteren Weg bestmöglich unterstützen. Gemeinsam wollen wir die nächsten Entwicklungsschritte gehen und erfolgreich gestalten.“

Internationale Erfahrung und Führungsqualität für die Defensive

Neben der Torhüterposition gewinnt Potsdam mit der US-Amerikanerin Catherine „Cat“ Nolan zusätzliche Routine. Die am 26. Februar 1998 in Smithtown (New York) geborene Akteurin sammelte erste Erfahrungen bei der Long Island Junior Soccer League und den Smithtown Kickers, bevor sie im College-Fußball an der Johnson & Wales University als ausgezeichnete Führungsspielerin voranging. Seit ihrem Wechsel nach Europa im Jahr 2020 hinterließ sie in Österreich beim FC Dornbirn Ladies, der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies und als Kapitänin beim SCR Altach bleibenden Eindruck, feierte Aufstiege sowie eine Hinrunden-Meisterschaft. Sie gilt als spielintelligente und flexible Kraft für das Mittelfeld und die Abwehr.

Der Traum von der höchsten deutschen Spielklasse

Der Wechsel bedeutet für die Amerikanerin einen ganz bewussten Karriereschritt. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Catherine Nolan: „Turbine Potsdam hatte ich schon länger im Blick, und ich freue mich sehr, für die kommende Saison dort unterschrieben zu haben. Es ist der perfekte Verein für mich, um den Sprung in die deutsche Bundesliga zu schaffen.“ Auch der Club verspricht sich viel von diesem Transfer. In der Pressemitteilung des Vereins betont Geschäftsführer Stephan Schmidt: „Mit Cat Nolan gewinnen wir eine Spielerin, die nicht nur über große Erfahrung auf internationalem Niveau verfügt, sondern auch Verantwortung übernimmt und auf dem Platz vorangeht. Ihre Vielseitigkeit, ihre Führungsqualitäten und ihre Mentalität werden unserer Mannschaft sehr guttun. Wir sind überzeugt, dass sie sportlich wie menschlich hervorragend zu Turbine Potsdam passt und freuen uns sehr, sie künftig im Trikot unseres Vereins zu sehen.“

Ein wahrgewordener Traum aus der eigenen Jugend

Dass der Verein auch in Zukunft auf das Fundament der eigenen Jugend baut, beweist die Personalie Johanna Bobbe. Die Abwehrspielerin, geboren am 1. September 2008 in Bernau bei Berlin, begann beim SV Rüdnitz/Lobetal 97 und wechselte im Sommer 2023 an die Sportschule Potsdam sowie in die U17-Juniorinnen des Vereins. Über die zweite Mannschaft arbeitete sie sich mit Fleiß und konstanten Leistungen hoch. In der vergangenen Saison 2025/26 stand sie bereits in 21 Pflichtspielen für das Zweitliga-Team auf dem Platz. Auch als U15-Nationalspielerin (2022 und 2023) feierte sie bereits Erfolge wie den Sieg beim NOFV-Turnier 2022, Platz zwei beim Länderpokal 2023 und den Triumph bei den Hallenmasters 2025. Nun unterschrieb sie ihren ersten Vertrag für die erste Frauenmannschaft.

Belohnung für Fleiß, Disziplin und Leidenschaft

Für die junge Verteidigerin ist dieser Schritt ein emotionaler Meilenstein. In der Pressemitteilung des Vereins teilt Johanna Bobbe ihre Freude: „Von meinem Heimatverein in die erste Mannschaft bei Turbine Potsdam. Einer meiner größten Träume geht in Erfüllung. Für diesen Moment habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet und ich bin unglaublich stolz, meinen ersten Vertrag unterschrieben zu haben. Danke an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben, vor allem meiner Familie, die immer an mich geglalubt hat. Jetzt freue ich mich auf die kommende Saison und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen.“

Dieser Weg ist zugleich eine Bestätigung für das Ausbildungskonzept des Vereins. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt Geschäftsführer Stephan Schmidt: „Johanna hat in den vergangenen Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen und sich ihren ersten Vertrag bei unserer 1. Frauenmannschaft mit viel Fleiß, Disziplin und Leidenschaft verdient. Sie ist ein weiteres Beispiel für unsere funktionierende Nachwuchsarbeit, bei der über die Sportschule, unsere Nachwuchsteams und die 2. Frauenmannschaft eine stetige Vorbereitung auf die Anforderungen im Leistungssport erfolgt. Wir freuen uns sehr, dass sie ihren Weg bei Turbine Potsdam fortsetzt, und sind überzeugt, dass sie das Potenzial besitzt, sich auch künftig auf hohem Niveau weiterzuentwickeln.“

Ein dänisches Talent für die sportliche Zukunft

Als vierter Baustein stößt Sofia Rejkjær Noesgaard neu zur Mannschaft. Die junge Dänin erblickte am 27. August 2006 in der Ringkøbing-Skjern Kommune das Licht der Welt. Ihre fußballerischen Stationen führten sie von Tim GIF über Mejrup GU und Vildbjerg SF zum dänischen Spitzenclub FC Midtjylland. Noesgaard durchlief die dänischen U16-, U17- und U19-Nachwuchsnationalmannschaften und feierte mit ihrem Team den Aufstieg in die dänische Frauenliga. Nun sucht sie in Potsdam die nächste sportliche Herausforderung auf hohem Niveau.

Der persönliche und sportliche Reifeprozess im Ausland

Für die junge Dänin markiert der Wechsel nach Brandenburg eine Zäsur in ihrem Leben. In der Pressemitteilung des Vereins beschreibt Sofia Rejkjær Noesgaard ihre Erwartungen: „Ich sehe dies als eine wirklich spannende Gelegenheit, zu Turbine Potsdam zu wechseln. Es wird mein erster Auslandseinsatz sein, und ich freue mich darauf, neue Erfahrungen zu sammeln und mich in einem neuen Umfeld sowohl als Spieler als auch als Mensch weiterzuentwickeln.“

Der 1. FFC sieht in ihr ein großes Versprechen für die Zukunft. In der Pressemitteilung des Vereins bilanziert Geschäftsführer Stephan Schmidt: „Mit Sofia Rejkjær Noesgaard gewinnen wir eine junge, ambitionierte Spielerin, die bereits in jungen Jahren wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln konnte. Die Ausbildung in den dänischen Nachwuchsnationalmannschaften und bei einem Topverein wie dem FC Midtjylland spricht für ihre Qualität und ihr Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns sehr, dass sie sich für den Weg mit Turbine Potsdam entschieden hat und sind überzeugt, dass sie sich bei uns sowohl sportlich als auch persönlich hervorragend weiterentwickeln wird.“