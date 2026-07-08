Vier Neue für Salzbergen: Alemannia setzt auf bekannte Gesichter

Hintere Reihe v.l.n.r.: Dominik Nitsche, Thomas Schulten, Tim Kopel Vordere Reihe v.l.n.r.: Felix Weitzel, Finn Ricken – Foto: SV Alemannia Salzbergen

Der SV Alemannia Salzbergen geht mit vier Neuzugängen in die Saison 2026/27. Neben einem Rückkehrer rücken Spieler aus den eigenen Reihen in den Kader der ersten Mannschaft auf. Das Ziel bleibt dabei unverändert.

Der SV Alemannia Salzbergen hat seinen Kader für die Saison 2026/27 um vier Spieler erweitert. Mit Tim Kopel kehrt ein bekanntes Gesicht vom SV Bad Bentheim zurück. Zudem stoßen Felix Weitzel aus der zweiten Mannschaft, Finn Ricken aus der eigenen U19 sowie Dominik Nitsche aus der dritten Mannschaft zur ersten Mannschaft.

Darüber hinaus soll auch Timo Bültmann aus der eigenen U19 Schritt für Schritt an das Team herangeführt und nach und nach integriert werden.

Trotz der personellen Verstärkungen bleibt die Zielsetzung beim SVA unverändert. Für die Alemannia hat der Klassenerhalt auch in der Saison 2026/27 höchste Priorität. Mit einem schlagkräftigen Kader wollen die Salzbergener dieses Vorhaben realistisch angehen.

Sportlicher Leiter Thomas Schulten sieht den Kader durch die Neuzugänge gut aufgestellt. Nach seiner Einschätzung werden damit nicht nur die Abgänge kompensiert, sondern auch interessante Profile hinzugewonnen, die bislang teilweise fehlten.

Zwischen Kölner Dom und Dorfstraße: Sur ist zurück

Die Sportfreunde Schwefingen dürfen sich über die Rückkehr von Hendrik Sur freuen. Der Offensivspieler prägte einst den Bezirksliga-Aufstieg entscheidend mit und wird den Verein künftig trotz seines Wohnorts Köln unterstützen, wann immer es Beruf und Zeit zulassen.

Rückkehr mit besonderer Geschichte

Die Sportfreunde Schwefingen können zur neuen Saison einen prominenten Rückkehrer begrüßen. Hendrik Sur kehrt zu seinem Heimatverein zurück und verstärkt die Blau-Weißen künftig immer dann, wenn es seine beruflichen Verpflichtungen zulassen.

Bereits in der Saison 2018/2019 gehörte Sur zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft. Mit seinen Toren und Vorlagen hatte der Offensivspieler maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga. Seit diesem Erfolg sind die Sportfreunde ununterbrochen in der Bezirksliga vertreten.

Im Jahr 2021 führte ihn der Beruf nach Köln. Dort lief Sur für die DJK Südwest Köln auf und ging weiterhin auf Torejagd. Trotz seines Lebensmittelpunkts in Köln bleibt die Verbindung zu seinem Heimatverein bestehen. Künftig möchte er die Mannschaft unterstützen, wann immer es sein Beruf und die Zeit erlauben.

"Ich habe einfach nochmal Bock, mit meinen Jungs zu zocken", begründet Sur seine Rückkehr. Besonders freut ihn, dass mit Patrick Vehring, Simon Rensing und Alexander Kuhl noch drei Mitspieler aus der damaligen Aufstiegsmannschaft Teil des Teams sind. Das habe ihm die Entscheidung zusätzlich erleichtert.

Auch Teammanager Patrick Vehring blickt der erneuten Zusammenarbeit positiv entgegen. Er bezeichnet Sur als guten Freund und ist überzeugt, dass dessen Erfahrung und Qualität der Mannschaft weiterhelfen werden.

Die Zahlen zur Rückkehr

In der Aufstiegssaison 2018/2019 erzielte Hendrik Sur 23 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Damit gehörte er zu den entscheidenden Leistungsträgern auf dem Weg in die Bezirksliga.

Fazit

Mit der Rückkehr von Hendrik Sur erweitern die Sportfreunde Schwefingen ihren Kader um einen Offensivspieler, der den Verein bestens kennt. Auch wenn er weiterhin in Köln lebt, soll er die Mannschaft in der neuen Saison regelmäßig unterstützen, sobald es seine berufliche Situation zulässt.