Vier Neue für Dürnsricht – Sebastian Bauer der gefühlte Fünfte

Die Abteilungsleiter Simon Heitzer (links) und Christian Adler (rechts) sowie Spielertrainer Sebastian Bauer (Zweiter von rechts) mit den Neuzugängen (von links), Bastian Graßmann, Dmytro Moroz, Elias Müller und Daniel Wein. – Foto: DJK Dürnsricht

Die DJK Dürnsricht-Wolfring hat ihre Aufstiegssaison in der Kreisliga West mit einem Happy End beendet. Dank des abschließenden Auswärtssieges am Silbersee rettete sie sich am letzten Spieltag ans rettende Ufer. Somit konnte die „Knochenmühle“ Relegation umgangen werden. Um für die zweite Kreisliga-Spielzeit gerüstet zu sein, hat die DJK Verstärkung für den Kader an Land gezogen. Vier neue Spieler stoßen diesen Sommer zum Klub aus der Gemeinde Fensterbach. Eigentlich sind es sogar fünf – inklusive des endlich spielberechtigten Spielertrainers.

Als Verstärkung für den Defensivverbund sind Bastian Graßmann (28) vom Liga-Kollegen SV Diendorf sowie der großgewachsene Daniel Wein (31) vom Amberger Kreisligisten 1. FC Rieden vorgesehen. Sie sollen künftig mit ihrer Erfahrung und Führungsstärke in der Mannschaft vorangehen. Ob sie in der Abwehrkette oder auf der Sechs fungieren werden, ist natürlich Sache des Trainers. Vom 1. FC Schwarzenfeld wechselt zudem mit Dmytro Moroz (34) ein Offensivspieler nach Dürnsricht. Bei seinem alten Verein kam er vorrangig im A-Klassen-Team zum Einsatz. Der vierte „Neue“ im Bunde ist Elias Müller. Er möchte nach einer langen Fußball-Pause wieder angreifen und ist zunächst für die „Zweite“ vorgesehen. Mit guten Leistungen steht das Tor nach „oben“ ohnehin offen.



„Für uns sind die Neuzugänge wichtig, damit der Kader einen Tick breiter wird. Gerade im Defensivbereich wollten wir uns breiter aufstellen. Hier haben wir mit Dani und Basti zwei erfahrene Spieler dazuholen können“, erläutert Dürnsricht Abteilungsleiter Christian Adler, der hofft, dass die beiden Spieler schnell in eine Führungsrolle schlüpfen werden. „Zumal wir auch gewisse Abgänge haben.“ Unter anderem wird Ex-Kapitän Maximilian Schrott mit 33 Jahren kürzertreten.



