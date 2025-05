Vier Neue für die Barne-Arena: Wunstorf stellt Weichen für die Zukunft

Mit einem breiten Kaderumbau stellt sich der 1. FC Wunstorf in der Landesliga Hannover neu auf. Nach einer durchwachsenen Spielzeit, die auf dem siebten Tabellenplatz mit 54 Punkten beendet wurde, setzt der Verein auf gezielte Verstärkungen. Vier Neuzugänge mit unterschiedlichem Profil, aber klarer Perspektive sollen dem Team neue Impulse verleihen: Danijel Zorbenica (Torwart), Jos Homeier (Stürmer) und Enes Demirsoy (Abwehr) kommen zur neuen Saison in die Mannschaft. Auch Halil Aydemir (Mittelfeld), der vom Oberligisten HSC Hannover wechselt, wird in der kommenden Spielzeit eine zentrale Rolle einnehmen.

Mit Danijel Zorbenica sichert sich der 1. FC Wunstorf eines der vielversprechendsten Torwarttalente der Region. Der 20-Jährige wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und dem TSV Havelse ausgebildet und stand in der abgelaufenen Saison für Ligakonkurrent STK Eilvese in vier Spielen zwischen den Pfosten.

„Mit Danijel bekommen wir einen sehr talentierten und jungen Torwart dazu, der das aktuelle Torhüter-Team verstärken und fordern wird. Er ist noch jung, aber hat sehr viel Potenzial, was er bei uns ausschöpfen wird, da sind wir uns sicher. Wir sind gespannt auf seine Entwicklung und sind glücklich darüber, dass er unsere Mannschaft verstärken wird. Danijel strahlt bereits in diesem Alter eine gewisse Selbstsicherheit aus und hat zudem einen sehr guten Fuß im Spielaufbau“, so Dösemeci über den Neuzugang.

Routinier im Sturm: Jos Homeier

Der wohl prominenteste Neuzugang ist Jos Homeier. Der 28-Jährige kommt vom Oberligisten 1. FC Germania Egestorf-Langreder, für den er 194 Pflichtspiele absolvierte und dabei 66 Tore erzielte. In der abgelaufenen Saison kam Homeier in 29 Partien auf sechs Treffer und zwei Vorlagen. Seine Erfahrung aus 33 Regionalliga-Spielen macht ihn zum Hoffnungsträger im Offensivspiel der Wunstorfer.

„Jos ist genau der Stürmertyp, der uns seit 2 Jahren fehlt und daher sind wir sehr sehr glücklich, dass wir so einen überragenden Spieler mit so viel Erfahrung verpflichten konnten. Da ich mit Jos bereits 3 Jahre zusammenspielen durfte, kenne ich seine Qualitäten in der Offensive und daher sind wir maximal von ihm überzeugt. Ich freue mich nun auf unsere Offensivabteilung um Jos, Xelat, Murat, Toni, Berkan, Richy und Halil. Zudem passt Jos als Mensch unglaublich gut zu unserer Mannschaft. Im Großen und Ganzen ist Jos ein Glücksgriff für uns. Ich bin bereits seit 2 Jahren an ihm dran, deshalb bin ich umso glücklicher, dass es nun geklappt hat“, erklärte der sportliche Leiter Zeki Dösemeci.

Stabilität aus der Nachbarschaft: Enes Demirsoy

Auch die Defensive erhält ein Update: Enes Demirsoy wechselt vom Bezirksligisten Türkspor Wunstorf in die Barne-Arena. Der 28-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison sieben Tore in 21 Einsätzen und bringt Landesliga-Erfahrung aus früheren Stationen mit. Trainer Gasmi kennt den Linksfuß gut – beide arbeiteten bereits bei Türkspor zusammen.

„Enes könnte das fehlende Puzzlestück in unserer Verteidigung sein. Wir trauen ihm sehr viel zu und dementsprechend soll und wird er sowohl auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen und insbesondere mit seinen Leistungen vorangehen. Er kann auf vielen Positionen spielen und ist flexibel einsetzbar: IV, LV oder 6er Position. Wir verfolgen Enes seit anderthalb Jahren intensiver und sehen seinen hohen Anteil am Aufstieg und den diesjährigen Klassenerhalt bei Türkspor“, so Dösemeci.

Kreativität im Zentrum: Halil Aydemir

Als vierte Verstärkung stößt Halil Aydemir vom Oberliga-Aufsteiger HSC Hannover zum Team. Der 29-Jährige ist ein zentraler Mittelfeldspieler mit klarer Spielauffassung und Führungsqualitäten. In 21 Partien erzielte er ein Tor und bereitete ein weiteres vor. In der Landesliga ist Aydemir kein Unbekannter – Stationen in Garbsen und Krähenwinkel haben ihn geprägt.

„Dass wir Halil von unserem Projekt für die kommenden Jahre überzeugen konnten, macht uns alle glücklich und stolz. Halil bringt unheimlich viel Qualität und Spielintelligenz mit. Zudem soll Halil als Führungsspieler vorangehen und die junge Truppe auf und neben dem Platz führen. Halil ist durch und durch ein Fußballer und er lebt für diesen Sport, daher ist es umso schöner, dass wir für unsere gesetzten Ziele für die kommende Saison so einen klasse Fußballer und guten Charakter dazugewinnen konnten. Mit ihm werden wir auch noch flexibler in unserem Spiel“, sagte Dösemeci.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 1.FC Wunstorf (@erste.fcwunstorf)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 1.FC Wunstorf (@erste.fcwunstorf)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 1.FC Wunstorf (@erste.fcwunstorf)