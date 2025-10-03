Vier Neue für den TSV 1860 München nach Doppel-Rauswurf

Umstrukturierung beim TSV 1860 München: Nach dem Aus von Glöckner und Werner sollen vier neue Führungskräfte den Drittligisten neu aufstellen.
Die Fragezeichen beim TSV 1860 werden nicht weniger, daran änderte auch die couragierte Leistung beim 2:2 gegen Viktoria Köln nichts. Die Stimmung ist angespannt bei den Löwen, zu viel liegt derzeit in Giesing im Argen. Für etwas Ruhe könnte zunächst ein Auswärtsdreier bei Wehen Wiesbaden (Sonntag, 16.30 Uhr) sorgen. Doch klar ist auch: Auf Präsident Gernot Mang und die anderen Clubverantwortlichen wartet viel Arbeit: Gleich vier Führungspositionen müssen besetzt werden, die Zeit drängt.
Natürlich war der Doppel-Rauswurf von Trainer Patrick Glöckner und Geschäftsführer Christian Werner auch am Mittwochabend am Rande des Köln-Spiels das bestimmende Thema im Grünwalder Stadion. Die beiden Gesellschafter haben zwei Personen freigestellt – um nun die Löwen völlig anders zu strukturieren, wie Mang bei MagentaSport erklärt: „Wir besetzen die komplette Organisation neu. Es wird ein kaufmännischer Geschäftsführer kommen, der sich um die Finanzen und so weiter kümmert. Unten werden wir einen Sportdirektor installieren und auf der Seite einen technischen Direktor. Der arbeitet eng mit dem NLZ zusammen, weil wir die Jugendarbeit noch mehr fördern wollen.“ Bedeutet also, für den bisherigen Aufgabenbereich Werners sollen gleich drei neue Mitarbeiter auf die Gehaltsliste der Löwen gesetzt werden.
Liest man bei Mang zwischen den Zeilen, könnte Werner besonders der Umgang mit den Junglöwen auf die Füße gefallen sein: „Wir setzen sehr viel auf die Jungen. Das hat man einfach vernachlässigt.“ Nun soll also der technische Direktor für eine bessere Verzahnung sorgen. Kandidatennamen wollte Mang nicht kommentieren.
Klar ist: Interimscoach Alper Kayabunar – „Es geht darum, daran zu glauben, das Spiel gewinnen zu können in Wiesbaden“ – wird am Sonntag letztmals bei den Profis auf der Bank sitzen. Und muss dabei neben den verletzten Jesper Verlaat und Kevin Volland möglicherweise auch auf den angeschlagenen Keeper Thomas Dähne verzichten. Kein leichtes Unterfangen. Aber was ist in diesen Tagen bei 1860 schon leicht?