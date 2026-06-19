Vier Neue für den Bezirksliga-Aufsteiger Germania Walsrode Drei Spieler mit Bezirksligaerfahrungen und ein junges Talent von FuPa Lüneburg · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Germania Walsrode hat auf seiner Vereinswebseite vier Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Mit Paul Matern, Tom Müller, Joel Kurz und Fynn Blanke erweitert der Bezirksliga-Aufsteiger seinen Kader.

Mit Paul Matern wechselt ein Defensivspieler vom FC Verden II nach Walsrode. Der 21-Jährige aus Stellichte bringt Bezirksliga-Erfahrung mit und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Nach Angaben des Vereins zeichnen ihn insbesondere sein Stellungsspiel und sein ruhiger Spielaufbau aus. Ebenfalls vom FC Verden II kommt Tom Müller. Der 22-Jährige soll die Offensive verstärken und bringt ebenfalls Erfahrung aus der Bezirksliga mit. Müller kann als offensiver Mittelfeldspieler hinter den Spitzen sowie auf den Außenbahnen eingesetzt werden.

Trainingsgast wird fester Bestandteil des Kaders Mit Joel Kurz stößt ein weiterer Defensivspieler zur Germania. Der 21-Jährige wechselt vom TuS Harsefeld II nach Walsrode. Da er privat nach Walsrode gezogen ist, trainierte er bereits in der vergangenen Rückrunde bei der Germania mit und hinterließ dort nach Vereinsangaben sofort einen bleibenden Eindruck.