Vier Neue für den Bezirksliga-Aufsteiger Germania Walsrode

Germania Walsrode hat auf seiner Vereinswebseite vier Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Mit Paul Matern, Tom Müller, Joel Kurz und Fynn Blanke erweitert der Bezirksliga-Aufsteiger seinen Kader.
Mit Paul Matern wechselt ein Defensivspieler vom FC Verden II nach Walsrode. Der 21-Jährige aus Stellichte bringt Bezirksliga-Erfahrung mit und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Nach Angaben des Vereins zeichnen ihn insbesondere sein Stellungsspiel und sein ruhiger Spielaufbau aus.
Ebenfalls vom FC Verden II kommt Tom Müller. Der 22-Jährige soll die Offensive verstärken und bringt ebenfalls Erfahrung aus der Bezirksliga mit. Müller kann als offensiver Mittelfeldspieler hinter den Spitzen sowie auf den Außenbahnen eingesetzt werden.
Trainingsgast wird fester Bestandteil des Kaders
Mit Joel Kurz stößt ein weiterer Defensivspieler zur Germania. Der 21-Jährige wechselt vom TuS Harsefeld II nach Walsrode. Da er privat nach Walsrode gezogen ist, trainierte er bereits in der vergangenen Rückrunde bei der Germania mit und hinterließ dort nach Vereinsangaben sofort einen bleibenden Eindruck.
Der Verteidiger bringt mit einer Körpergröße von 1,91 Metern zusätzliche Präsenz für die Defensive mit. Der Verein hebt zudem seine Robustheit sowie seinen Willen hervor, defensiv die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
Erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt
Der vierte Neuzugang ist Fynn Blanke. Der 18-jährige Benefelder war zuletzt für die U18 des VfL Westercelle aktiv.
Ganz neu ist Blanke bei der Germania allerdings nicht. Bereits seit Januar besitzt er die Spielberechtigung für den Verein. Über ein Gastspielrecht spielte er die laufende Saison zunächst in Westercelle zu Ende und sammelte bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich bei der Germania.
Der Außenspieler kam mehrfach in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und feierte im Meisterschaftsspiel gegen den TSV Wietzendorf bereits sein Debüt in der ersten Herren. Blanke kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden.