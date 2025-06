Vier Neue für Bezirksliga-Aufsteiger Schwarzenfeld

Bei der „Mission Klassenerhalt“ möchten die Fußballer aus dem Landkreis Schwandorf offenbar nichts dem Zufall zu überlassen. Seit einigen Tagen steht fest, dass man in der neuen Saison – wie schon 2021/22 – in der Bezirksliga Süd an den Start gehen wird. „Damit hatten wir schon gerechnet“, erklärt Abteilungsleiter Florian Peter, der keinen Einspruch gegen die Einteilung erwägte: „Rieden hat es ja vor drei Jahren schon probiert, aber es hat auch nichts genützt.“



In puncto Kaderplanung lag der Fokus der Verantwortlichen darauf, den Kader gezielt und in der Breite zu verstärken, wie Peter erklärt. Vier Neuzugänge stehen fest. Vom kroatischen Klub NK Biograd kam Manuel Bartulović. Der 23-jährige Angreifer wurde von Jahn Regensburg ausgebildet, stammt aus Schwandorf und hat eine längere Fußballpause hinter sich. Für den FC Schwarzenfeld ist er eigentlich schon länger spielberechtigt. Allerdings setzte ihn eine Trainingsverletzung außer Gefecht. Dmytro Moroz feierte sein Debüt bereits am letzten Kreisliga-Spieltag. Der 33-jährige Routinier gehörte zuvor dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf an.



Außerdem hat sich ein hoffnungsvolles Spieler-Duo vom Kreisklassisten TV Wackersdorf dem FCS angeschlossen. Zum einen kehrt Simon Lorenz (23) nach zwei Jahren zurück, zum anderen wagt Jungspund Patrick Schäfer (19), der von der SpVgg SV Weiden ausgebildet wurde, den Sprung in die Bezirksliga. Neu im Verein sind zudem die kürzlich zugezogenen Yacine Oussama Amara (22) und Ilyes Abdelkader Ghermoul (22). Ob sie den Sprung in die Erste schaffen, wird sich herausstellen.



Erfreulich: Sämtliche Leistungsträger der Meistermannschaft konnten gehalten werden. Alle Spieler stellen sich der Herausforderung Bezirksliga. Als Abgänge notiert sind lediglich Simon Graßmann (zu Detag Wernberg), der meist als Joker ins Spiel kam, sowie Paul Straub (zu SG-Partner TSV Stulln) und Vladimir Bejera aus der zweiten Mannschaft.



„Wir sind zufrieden mit der Qualität und Quantität des Kaders“, so Florian Peter. Der Spartenleiter stellt einen weiteren Neuzugang in Aussicht und hält noch Ausschau nach einer potenziellen Verstärkung für die Abwehr. „Es ist ein großer Sprung von der Kreisliga in die Bezirksliga. Durch die damalige Auflösung der Bezirksoberliga hat sich das etwas erhöht. Wir nehmen den Kampf an und wollen die Klasse halten. Das ist das Ziel“, sagt Peter mit Blick auf die neue Bezirksligasaison. Das erste Vorbereitungsspiel bestreiten die Schwarzenfelder bereits diesen Sonntag (17 Uhr) zu Hause gegen den Landesligisten ASV Burglengenfeld.