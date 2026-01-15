Vier Neue, ein Ziel

Akrobatik für den Klassenerhalt: FC Saalfeld will in der Rückrunde den Verbleib in der Thüringenliga sichern. – Foto: © Julius Schwalenberg

Die Mannschaft von Trainer Thomas Giering erwischte einen starken Saisonstart und sammelte aus den ersten drei Partien beachtliche sieben Punkte. Doch was zunächst nach einer stabilen Spielzeit aussah, ließ sich im weiteren Verlauf der Hinrunde nicht bestätigen.

Peu à peu rutschte der FCS in der Tabelle ab und fand sich zur Winterpause im unteren Tabellenbereich wieder. Die Konsequenz ist klar und vertraut: Wie bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten lautet das erklärte Saisonziel zur Halbserie erneut Klassenerhalt. Vier Neuzugänge sollen neuen Schwung bringen Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Verantwortlichen in der Winterpause noch einmal personell nachjustiert. Insgesamt vier Neuzugänge sollen den Kader sowohl in der Breite als auch – so die Hoffnung – in der Spitze verstärken. FCS-Trainer Thomas Giering erklärt: „Wir konnten in der Winterpause vier Veränderungen in unserem Kader begrüßen. Wie bereits berichtet, ist Fabian Lüdicke vom FC Einheit Rudolstadt zu uns gewechselt. Als junger, hungriger und veranlagter Spieler wird er versuchen, sich in der Thüringenliga als Stammspieler seinen Platz zu finden.“ >> FuPa Thüringen berichtete

Auch die Offensive soll zusätzliche Impulse erhalten. „Weiterhin wird uns hoffentlich Jonas König vom TSV Bad Blankenburg verstärken. Von ihm erhoffen wir uns eine Verbesserung unserer doch in der Hinrunde deutlich ausbaufähigen Chancenverwertung. Auch hier sind wir von seinen Qualitäten überzeugt“, so Giering weiter zu einem weiteren offensiven Neuzugang aus der Kreisoberliga Mittelthüringen. Komplettiert wird das Quartett durch Aws Younus Miftha Aldaeiki, der vom 1. FC Greiz an die Saale wechselt. „Er hatte sich bereits im letzten Sommer bei uns vorgestellt und beim Probetraining seine offensiven Qualitäten angedeutet. Mit ihm sind wir in der Breite dann noch etwas besser aufgestellt. Wir hoffen, dass die Neuzugänge auch dem bestehenden Kader einen Schub verleihen“, so Giering.