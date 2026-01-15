Vier Neue, ein Ziel

Die Mannschaft von Trainer Thomas Giering erwischte einen starken Saisonstart und sammelte aus den ersten drei Partien beachtliche sieben Punkte. Doch was zunächst nach einer stabilen Spielzeit aussah, ließ sich im weiteren Verlauf der Hinrunde nicht bestätigen.
Peu à peu rutschte der FCS in der Tabelle ab und fand sich zur Winterpause im unteren Tabellenbereich wieder. Die Konsequenz ist klar und vertraut: Wie bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten lautet das erklärte Saisonziel zur Halbserie erneut Klassenerhalt.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Verantwortlichen in der Winterpause noch einmal personell nachjustiert. Insgesamt vier Neuzugänge sollen den Kader sowohl in der Breite als auch – so die Hoffnung – in der Spitze verstärken. FCS-Trainer Thomas Giering erklärt: „Wir konnten in der Winterpause vier Veränderungen in unserem Kader begrüßen. Wie bereits berichtet, ist Fabian Lüdicke vom FC Einheit Rudolstadt zu uns gewechselt. Als junger, hungriger und veranlagter Spieler wird er versuchen, sich in der Thüringenliga als Stammspieler seinen Platz zu finden.“ >> FuPa Thüringen berichtete
Auch die Offensive soll zusätzliche Impulse erhalten. „Weiterhin wird uns hoffentlich Jonas König vom TSV Bad Blankenburg verstärken. Von ihm erhoffen wir uns eine Verbesserung unserer doch in der Hinrunde deutlich ausbaufähigen Chancenverwertung. Auch hier sind wir von seinen Qualitäten überzeugt“, so Giering weiter zu einem weiteren offensiven Neuzugang aus der Kreisoberliga Mittelthüringen.
Komplettiert wird das Quartett durch Aws Younus Miftha Aldaeiki, der vom 1. FC Greiz an die Saale wechselt. „Er hatte sich bereits im letzten Sommer bei uns vorgestellt und beim Probetraining seine offensiven Qualitäten angedeutet. Mit ihm sind wir in der Breite dann noch etwas besser aufgestellt. Wir hoffen, dass die Neuzugänge auch dem bestehenden Kader einen Schub verleihen“, so Giering.
Mit Julius Kaßner stößt zudem ein junger Torhüter vom FC Thüringen Jena zum Team. Er soll die aktuell bestehende Lücke auf der Position des zweiten Keepers schließen. „Mit seinem Willen und Einsatz gehen wir davon aus, dass ihm der Schritt in den Männerbereich schnellstens gelingen wird“, erklärt der Saalfelder Coach.
In der Vorbereitungsphase ab Mitte Januar und den anstehenden vier Testspielen will der FC Saalfeld (>> zu den Testspielen) vor allem die neuen Spieler integrieren und die Grundlagen für einen erfolgreichen Rückrundenstart legen. Die Zielsetzung bleibt dabei realistisch und klar formuliert. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt, und wir sind uns durchaus im Klaren, wie schwer dieser Weg werden wird“, betont Giering.
Der FC Saalfeld geht damit ohne große Versprechungen, aber mit gezielten Verstärkungen und klarem Fokus in die Rückserie – im Wissen, dass im Kampf um den Ligaverbleib jeder Punkt zählen wird.