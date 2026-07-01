Vier Neue, ein »klares Ziel«: Krantz startet als Trainer in Münchberg

Wenn ein neuer Trainer übernimmt, bedeutet das meistens: Harter Schnitt, alles auf Null. Beim FC Eintracht Münchberg ist das anders. Dieter Krantz legt keinen Kaltstart hin: Bereits seit Januar begleitete der 54-Jährige den Verein und lernte Team, Umfeld und Strukturen kennen.
Sein erstes Fazit? Absolut stimmig. „Die Mannschaft ist in einem vernünftigen Zustand für die aktuelle Situation“, verrät Krantz, der in Münchberg nur die Abgänge von Christoph Kaschel und Mike Hofmann kompensieren muss. „Es hat sich nicht großartig viel verändert, und die Jungs ziehen alle fleißig mit. Genau so, wie man sich das als Trainer wünscht.“
Mit Blick auf die vergangene Saison zollt Krantz der ganzen Truppe großen Respekt. Erst in der Relegation verpasste Münchberg den Bayernliga-Aufstieg. Interimstrainer Sandro Preißinger rückt fortan wie vereinbart in die Rolle des Co-Trainers und Videoanalysten zurück. „Sandro hat einen richtig guten Job gemacht“, sagt Krantz, dem die Zusammenarbeit bereits Spaß macht. „Wir haben eine ähnliche Idee vom Fußball und ich will, dass es ein Miteinander ist: Es soll keinen Ober oder Unter geben, sondern ich will mit ihm auf einer Ebene arbeiten. Auch wenn die Letztverantwortung jetzt bei mir liegt.“
In Münchberg wollen sie fortan noch stärker auf die Entwicklung junger Spieler setzen. Das zeigen die Transfers: Hier greift auch das Netzwerk von Krantz aus seiner Zeit als NLZ-Leiter und Jugend-Trainer bei der SpVgg Bayern Hof.
So kehrt Aldin Tac als Torschützenkönig der Kreisliga 1 (26 Treffer) zurück nach Münchberg. Krantz kennt den 24-Jährigen bereits aus seiner Zeit in Hof. "Aldin ist ein Vollblutstürmer, eine echte Waffe in der Box und hat einen extrem starken Abschluss", schwärmt sein neuer Trainer.
Neben Tac verstärkt ein Trio den Vorjahreszweiten der Landesliga Nordost. Mit Hannes Knüpfer (TuS Schauenstein) bekommt Münchberg einen klassischen Außenverteidiger, der in der Landesliga angreifen will. Wie Tac traf der 20-Jährige bereits in der Vorbereitung.
Knüpfer lief in der Jugend ebenso für Hof auf wie Adrian Ortmann. Ein Allrounder, der die vergangenen beiden Spielzeiten beim FC Trogen verbrachte. Der vierte Neuzugang ist ein Mann für die Offensive: Luca Konrad kickte im Nachwuchs der SpVgg Bayreuth und wechselt von Gefrees nach Münchberg. Aktuell laboriert der 22-Jährige aber noch an einer Verletzung.
Der taktische Plan ist klar: Münchberg will unberechenbarer werden. Bislang war das Spiel stark auf Torgarant Lukas Köhler (34 Spiele, 29 Tore) zugeschnitten. Köhler und Tac? Köhler vor Konrad? Tac statt Köhler? „Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Auch. Wird Lukas aus dem Spiel genommen, brauchen wir auf links und rechts Flexibilität – oder wir agieren direkt mit zwei Spitzen.“
Der Kader der Münchberger für die neue Spielzeit steht also. Anlaufschwierigkeiten erwartet Krantz nicht, und auch für Understatements gibt es keinen Grund: „Wir wollen auf jeden Fall wieder vorne mitspielen. Das ist das klare Ziel von Mannschaft und Trainer.“
Zum Landesliga-Start erwartet Münchberg ein Kracher-Programm: Erst geht es gegen Bayernliga-Absteiger Großschwarzenlohe, im Anschluss gastieren die Oberfranken bei Top-Team Schwabach.