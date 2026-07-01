Vier Neue, ein »klares Ziel«: Krantz startet als Trainer in Münchberg Eintracht Münchberg mit Transfer-Viererpack: Quartett um Kreisliga-Top-Torjäger verstärken Landesliga-Kader von Boris Manz · Heute, 06:56 Uhr · 0 Leser

Die beste Defensive der Landesliga Nordost stellten Eintracht Münchberg und Jonas Lang bereits: Nun soll die Offensive flexibler werden. – Foto: Steven Pawlowicz

Wenn ein neuer Trainer übernimmt, bedeutet das meistens: Harter Schnitt, alles auf Null. Beim FC Eintracht Münchberg ist das anders. Dieter Krantz legt keinen Kaltstart hin: Bereits seit Januar begleitete der 54-Jährige den Verein und lernte Team, Umfeld und Strukturen kennen.

Sein erstes Fazit? Absolut stimmig. „Die Mannschaft ist in einem vernünftigen Zustand für die aktuelle Situation“, verrät Krantz, der in Münchberg nur die Abgänge von Christoph Kaschel und Mike Hofmann kompensieren muss. „Es hat sich nicht großartig viel verändert, und die Jungs ziehen alle fleißig mit. Genau so, wie man sich das als Trainer wünscht.“ Mit Blick auf die vergangene Saison zollt Krantz der ganzen Truppe großen Respekt. Erst in der Relegation verpasste Münchberg den Bayernliga-Aufstieg. Interimstrainer Sandro Preißinger rückt fortan wie vereinbart in die Rolle des Co-Trainers und Videoanalysten zurück. „Sandro hat einen richtig guten Job gemacht“, sagt Krantz, dem die Zusammenarbeit bereits Spaß macht. „Wir haben eine ähnliche Idee vom Fußball und ich will, dass es ein Miteinander ist: Es soll keinen Ober oder Unter geben, sondern ich will mit ihm auf einer Ebene arbeiten. Auch wenn die Letztverantwortung jetzt bei mir liegt.“