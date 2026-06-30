Vier Neue, drei Probespieler, zwei Talente

– Foto: © Achim Freund

Vereinspräsident Karl-Heinz Müller blickte in seiner Begrüßung auf die außergewöhnliche Kontinuität des Vereins zurück. Seit dem erstmaligen Oberliga-Aufstieg zur Saison 2012/13 gehört der FC Einheit ununterbrochen der fünfthöchsten Spielklasse an und zählt damit inzwischen zu den dienstältesten Vereinen der NOFV-Oberliga. Gemeinsam mit den Thüringer Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß Erfurt sowie dem nach seinem Regionalliga-Abstieg ebenfalls in der Oberliga antretenden ZFC Meuselwitz gehört Rudolstadt weiterhin zu den höchstklassigen Vereinen des Freistaats.

Mit Blick auf die neue Saison setzt der Verein auf eine Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten. Neu im Kader begrüßte Müller die beiden Jenaer U19-Spieler Richard Steinhäuser und Luka Jovic, Ole Hähnert aus der U19 von RB Leipzig sowie Andy Haupt von Wismut Gera. Darüber hinaus nahmen drei Probespieler am Auftakttraining teil. Ebenfalls dabei waren Nachwuchstorhüter Ole Hecht, der zuletzt mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte, sowie Ex-A-Junior Hannes Czerwonka.