Vier Neue, drei Legenden weg Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie, vier jungen Neuzugängen und dem Abschied von drei Vereinsikonen steht der FSV 06 Eintracht Hildburghausen vor einem der größten personellen Umbrüche der vergangenen Jahre. von André Hofmann · Heute, 08:37 Uhr · 0 Leser

Cedrik Supp wechselt aus der Kreisliga in die Landesklasse. – Foto: © Steffen Breitung

Während Thomas Schneyer den Generationswechsel in der Kreisstadt einleiten soll, endet gleichzeitig eine Ära: Mit Johannes Schelhorn, Martin Schleicher und Konstantin Brückner verlassen drei Spieler die erste Mannschaft, die deren Bild über mehr als ein Jahrzehnt geprägt haben.

Fast 1.000 Landesklasse-Spiele verabschieden sich Kaum ein anderer Fakt verdeutlicht den Einschnitt so sehr wie die Zahlen. Johannes Schelhorn absolvierte seit 2007 beeindruckende 440 Spiele für die Eintracht, Martin Schleicher kommt seit 2010 auf 276 Einsätze, Konstantin Brückner seit 2011 auf 262 Partien. Zusammen stehen die drei für fast 1.000 Spiele Landesklasse-Erfahrung – und für unzählige sportliche Höhepunkte im Trikot der Kreisstädter. Für den neuen Trainer Thomas Schneyer ist deshalb klar, welche Bedeutung dieser Abschied hat. „Mit Martin Schleicher, Konstantin Brückner und Johannes Schelhorn verlieren wir drei wichtige und verdiente Spieler, die über ein Jahrzehnt das Gesicht der Mannschaft waren. Die Gründe sind für mich, die Mannschaft und den Verein nachvollziehbar, da sie privater und gesundheitlicher Natur sind.“ Ganz verabschieden werden sich Brückner und Schelhorn allerdings nicht vom Verein. Beide bleiben der Eintracht erhalten. „Johannes und Konstantin treten glücklicherweise nur etwas kürzer und unterstützen uns beziehungsweise die zweite Mannschaft weiter im Rahmen ihrer Möglichkeiten.“

Neben den drei Routiniers verlässt auch Pamodou Sanyang den Landesklassisten. Nach langen Verletzungszeiten kehrt der Offensivspieler zu seinem Ausbildungsverein SC 07 Schleusingen zurück, der sich nach dem Aufstieg in die Kreisliga weiter verstärkt. „Er will nach langen Verletzungszeiten langsam wieder in Form kommen und seinen Ausbildungsverein unterstützen.“ Junge Talente sollen den Umbruch mitgestalten „Solche Spieler kann man nicht eins zu eins ersetzen. Deshalb haben wir Ausschau nach jungen Spielern mit großem Entwicklungspotenzial gehalten, die langfristig ein Teil unserer Mannschaft sein werden“, weiß Schneyer. Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen bewusst gegen kurzfristige Lösungen und setzen stattdessen auf Entwicklungspotenzial. Mit Felix Pfeufer (SG Goßmannsrod/Oberland/Waldau), Cedric Supp (SG Mendhausen/Römhild), Bob Adam (FC Coburg) und Raul-Andrei Lapadat, der nach seiner Zeit bei den A-Junioren des TSV Aubstadt nach Hildburghausen zurückkehrt, stößt ein junges Quartett zur Eintracht.