Vier Neue, drei Legenden weg

Während Thomas Schneyer den Generationswechsel in der Kreisstadt einleiten soll, endet gleichzeitig eine Ära: Mit Johannes Schelhorn, Martin Schleicher und Konstantin Brückner verlassen drei Spieler die erste Mannschaft, die deren Bild über mehr als ein Jahrzehnt geprägt haben.
Kaum ein anderer Fakt verdeutlicht den Einschnitt so sehr wie die Zahlen. Johannes Schelhorn absolvierte seit 2007 beeindruckende 440 Spiele für die Eintracht, Martin Schleicher kommt seit 2010 auf 276 Einsätze, Konstantin Brückner seit 2011 auf 262 Partien. Zusammen stehen die drei für fast 1.000 Spiele Landesklasse-Erfahrung – und für unzählige sportliche Höhepunkte im Trikot der Kreisstädter. Für den neuen Trainer Thomas Schneyer ist deshalb klar, welche Bedeutung dieser Abschied hat. „Mit Martin Schleicher, Konstantin Brückner und Johannes Schelhorn verlieren wir drei wichtige und verdiente Spieler, die über ein Jahrzehnt das Gesicht der Mannschaft waren. Die Gründe sind für mich, die Mannschaft und den Verein nachvollziehbar, da sie privater und gesundheitlicher Natur sind.“
Ganz verabschieden werden sich Brückner und Schelhorn allerdings nicht vom Verein. Beide bleiben der Eintracht erhalten. „Johannes und Konstantin treten glücklicherweise nur etwas kürzer und unterstützen uns beziehungsweise die zweite Mannschaft weiter im Rahmen ihrer Möglichkeiten.“
Neben den drei Routiniers verlässt auch Pamodou Sanyang den Landesklassisten. Nach langen Verletzungszeiten kehrt der Offensivspieler zu seinem Ausbildungsverein SC 07 Schleusingen zurück, der sich nach dem Aufstieg in die Kreisliga weiter verstärkt. „Er will nach langen Verletzungszeiten langsam wieder in Form kommen und seinen Ausbildungsverein unterstützen.“
„Solche Spieler kann man nicht eins zu eins ersetzen. Deshalb haben wir Ausschau nach jungen Spielern mit großem Entwicklungspotenzial gehalten, die langfristig ein Teil unserer Mannschaft sein werden“, weiß Schneyer. Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen bewusst gegen kurzfristige Lösungen und setzen stattdessen auf Entwicklungspotenzial. Mit Felix Pfeufer (SG Goßmannsrod/Oberland/Waldau), Cedric Supp (SG Mendhausen/Römhild), Bob Adam (FC Coburg) und Raul-Andrei Lapadat, der nach seiner Zeit bei den A-Junioren des TSV Aubstadt nach Hildburghausen zurückkehrt, stößt ein junges Quartett zur Eintracht.
Bereits in den ersten Trainingseinheiten macht sich der frische Wind bemerkbar. Die jungen Neuzugänge wollen sich beweisen – sehr zur Freude ihres Trainers. „Die Jungs sind extrem hungrig, wissbegierig und wollen sich in jedem Training zeigen. Dadurch steigt unweigerlich die Intensität in den Trainingseinheiten.“
Thomas Schneyer steht wie kaum ein anderer für den Kurs, den die Eintracht in diesem Transfersommer eingeschlagen hat. Der Trainer, der Ende Juli erst 29 Jahre alt wird, ist ebenso jung, ehrgeizig und entwicklungsfähig wie viele der Neuzugänge. Bereits in der Rückrunde präsentierten die Verantwortlichen den Coach als Schlüsselfigur des sportlichen Umbruchs. Er soll der Mannschaft eine neue Handschrift verleihen – viel Zeit bleibt ihm dafür allerdings nicht. „Die Vorbereitung ist extrem kurz. Wir haben eine Spielidee entwickelt, die zu den Fähigkeiten der Mannschaft passt. Diese gilt es der Mannschaft in den nächsten Wochen nahezubringen und als Einheit zusammenzurücken.“