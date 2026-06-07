Vier Neue beim Landesligisten und drei Bezirksliga-Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SV Croatia Reutlingen stellt weitere Neuzugänge für die Landesliga Württemberg, Staffel 3, vor. Daniel Lindenmaier kommt von der TuS Metzingen und bringt Dynamik, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial mit. Mika Vochazer geht nach Stationen unter anderem beim FC Esslingen und TSV Oberensingen in seine erste Herrensaison. Philipp Koch soll mit Tempo und Mentalität die linke Seite beleben. Dazu stößt Mert Oguz vom 1. FC Frickenhausen, der mit regionaler Erfahrung und Einsatzbereitschaft helfen will. Alle vier sollen den Kader für die kommende Saison verstärken.

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Aramäer Heilbronn

Die Aramäer Heilbronn verstärken ihren Kader mit drei Neuzugängen. Lukas Schulz kommt nach einer starken Saison bei den Sportfreunden Lauffen, in der der 24-jährige Flügelspieler zwölf Bezirksliga-Tore erzielte. Zudem bringt er Landesliga-Erfahrung aus Pflugfelden und Nachwuchserfahrung aus Hoffenheim und Löchgau mit. Auch Tamino Dörr wechselt nach Heilbronn und soll als offensiver Mittelfeldspieler Spielübersicht und Führungsqualität einbringen. Jaysen Koch stößt aus der A-Jugend des FSV 08 Bietigheim-Bissingen dazu und gilt als junger, entwicklungsfähiger Spieler.

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GSV Hellas Reutlingen

Der GSV Hellas Reutlingen und die Trainer Michalis Tsipos sowie Panagiotis Mettas gehen künftig getrennte Wege. Der Verein aus der Kreisliga A2 Alb bedankt sich bei beiden für ihren Einsatz, ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Mit Leidenschaft und Einsatz hätten Michalis Tsipos und Panagiotis Mettas den Verein unterstützt und geprägt. Der GSV Hellas wünscht beiden für ihre private, berufliche und sportliche Zukunft alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit.

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