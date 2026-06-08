Vier Neue beim Landesligisten und Bezirksliga-Transfer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SGM Rindelbach/Neunheim begrüßt Bastian Hulka als weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027. Der 26-Jährige kehrt vom FC Ellwangen zurück zur SGM und kennt Verein, Umfeld und Mannschaft bereits bestens. Mit seiner Erfahrung, körperlichen Präsenz, Mentalität und Einsatzbereitschaft soll er der Mannschaft zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen. Bastian Hulka freut sich auf die Rückkehr, das Trikot der SGM wieder zu tragen und sich voll in den Dienst des Teams zu stellen.

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FV Spfr. Neuhausen

Die FV Sportfreunde Neuhausen treiben nach dem gesicherten Klassenerhalt in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ihre Kaderplanung voran. Dorian Zylfijaj kommt vom VfL Kirchheim und ist zentral vielseitig einsetzbar. Louis Dao wechselt vom TSV Schornbach und bringt Erfahrung aus Verbands- und Landesliga mit. Kerim Kaya kommt vom TSV Münchingen und wurde unter anderem bei den Stuttgarter Kickers ausgebildet. Zudem verstärkt Kevin Prekaj vom FC Esslingen die Offensive. Alle vier sollen dem Kader neue Qualität verleihen.

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SG Oppenweiler/Strümpfelbach

Die SG Oppenweiler/Strümpfelbach verstärkt ihre Defensive mit Ferris Pressburger. Der 26-jährige Abwehrspieler kommt von der Spvgg Kleinaspach ins Rohrbachtal und bringt Erfahrung aus der Kreisliga A mit. In 69 Pflichtspielen erzielte er 26 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Als Kapitän führte er Kleinaspach über mehrere Spielzeiten und zeigte auch bei Standards Torgefahr. Mit Robustheit, Erfahrung und Führungsqualität soll Ferris Pressburger der SGOS zusätzliche Stabilität verleihen.

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