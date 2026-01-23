Vier Neue auf den Weg zurück in die Landesklasse!?

Wendelin Fischer kommt mir reichlich Thüringenliga-Erfahrung nach Ilmenau. – Foto: © Janine Volbert

Die Mannschaft aus dem Hammergrund hat sich mit konstanten Leistungen die Herbstmeisterschaft gesichert – ein starkes Signal im dritten Jahr nach dem Abstieg aus der Landesklasse. Germania-Trainer Thomas Giehl ordnet den bisherigen Erfolg dennoch nüchtern ein.

Herbstmeister mit Ambitionen „Wir sind Herbstmeister geworden. Davon kann man sich nicht viel kaufen“, sagt Giehl. „Dennoch hat jeder im Verein gesehen, wozu wir in der Lage sind. Wir wollen die Halbserie jetzt wiederholen. Das wird schwer, weil am Ende auch viele enge Spiele dabei waren.“ Der Anspruch ist klar: Die Germania will es wissen. Der Wunsch, nach drei Jahren in die Landesklasse zurückzukehren, ist im Verein allgegenwärtig. Entsprechend wurde der Kader in der Winterpause gezielt verbreitert und verstärkt. Die Verstärkungen kommen gelegen – auch wenn der Kader auf den ersten Blick breit wirkt. Doch die personelle Situation ist angespannt. „Wir haben einige Langzeitverletzte“, zählt Giehl auf. Mamadou Diallo und Christian Weiß laborieren an Kreuzbandrissen, Bashar Hani Saleba Alzoughbi wurde an der Schulter operiert, Philipp Helbing kämpft ebenfalls noch mit den Folgen eines Kreuzbandrisses. Hinzu kommen gesundheitliche Probleme bei Markus Amarell. „Das sind alles Personalien, die wir auf dem Schirm hatten, die aber nicht so zurückkommen, wie wir uns das gewünscht hätten.“

Mehr Breite, mehr Qualität Vier Neuzugänge begrüßt Thomas Giehl im Hammergrund. Mit Leon Koch (SV 09 Arnstadt) kehrt dabei ein bekanntes Gesicht zurück. „Da hatten wir schon vor der Saison Kontakt. Das war dann aber alles etwas kurzfristig, Arnstadt hatte ihn bereits verplant“, erklärt Giehl. „Der Kontakt ist nie abgerissen. Ich hatte Leon früher schon in Arnstadt. Er ist ein Wunschkandidat.“ Bereits seit längerer Zeit trainiert Philipp Alessandro Stärker mit der Mannschaft. Der Offensivspieler kam im Laufe der Hinrunde von der SG Geratal/Gräfenroda II zur Germania. „Er ist auf uns zugekommen und wollte gern bei uns spielen. Er trainiert am längsten bei uns mit“, so Giehl. „Ein guter Bursche für die Offensive, groß, dynamisch – er passt gut rein.“

Eher defensiv ist Marc Landgraf zu Hause. Der 20-Jährige wohnt studienbedingt in Ilmenau, der Kontakt kam über einen ehemaligen Trainer zustande. „Er hat im Nachwuchs bei Rot-Weiß gespielt und war später in den A-Junioren in Gispersleben“, erklärt Giehl. „Er wollte weiter Fußball spielen und trainiert seit Dezember bei uns. Er kann außen defensiv oder in der Abwehr eingesetzt werden und hilft uns in der Breite auf jeden Fall weiter.“

Thomas Giehl gibt die Richtung vor. Es soll wieder Landesklasse-Fußball im Hammergrund geben. – Foto: © Sport-Desk