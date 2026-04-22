Vier Nachspiele am Mittwochabend

In der Bezirksliga Weser-Ems 4 steht ein kompakter Nachholspieltag an, der vor allem im oberen Tabellendrittel für Bewegung sorgen kann. Während Spitzenreiter VfL Oythe und Verfolger SV Thüle zuletzt vorgelegt haben, wollen nun auch Altenoythe, Lutten und Friesoythe ihre Ausgangsposition verbessern, wobei erster genannter die Tabellenführung übernehmen könnte. Gleichzeitig kämpfen Teams aus dem unteren Mittelfeld darum, sich entscheidend von der Abstiegszone abzusetzen. Die Partien am Mittwochabend versprechen daher Spannung zwischen Aufstiegsambitionen und dem Ringen um sportliche Sicherheit.

Friesoythe geht als Tabellenfünfter (42 Punkte) in das Duell und hat trotz der 2:3-Niederlage in Molbergen am 28. Spieltag den Anschluss an die Spitzengruppe noch nicht verloren. Altenoythe reist als Tabellenzweiter mit 54 Punkten an und unterstrich seine Ambitionen zuletzt mit dem klaren 4:0 gegen Rot-Weiss Visbek. Während der Gast am Spitzenreiter VfL Oythe vorbeiziehen will, braucht Hansa einen Heimsieg, um Rang fünf zu festigen. Die Vorzeichen sprechen für Altenoythe – doch ein Derby besitzt in dieser Phase der Saison stets eigene Dynamik.

Heute, 19:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten GW Brockdorf GW Brockdorf 19:00 PUSH

Lutten rangiert mit 46 Punkten auf Platz vier und musste am 28. Spieltag beim 0:1 in Thüle einen Dämpfer hinnehmen. Brockdorf (24 Punkte, Rang 13) sammelte hingegen Selbstvertrauen durch das 1:0 gegen RW Damme und verschaffte sich Luft im Abstiegskampf. Für Lutten zählt im Rennen um die vorderen Plätze nur ein Dreier, um den Kontakt zu Thüle und Altenoythe nicht zu verlieren. Brockdorf kann befreiter aufspielen, weiß aber um die Schwere der Aufgabe beim heimstarken Tabellennachbarn.

Heute, 19:30 Uhr FC Lastrup FC Lastrup SV Molbergen SV Molbergen 19:30 PUSH

Lastrup rangiert mit 31 Punkten auf Platz neun und musste am 28. Spieltag ein turbulentes 4:4 bei Rot-Weiss Visbek hinnehmen. Molbergen steht mit 28 Zählern auf Rang zwölf, zeigte beim 2:3 gegen Hansa Friesoythe jedoch Moral und Offensivqualität. Für beide Teams geht es darum, sich endgültig aus der Gefahrenzone fernzuhalten und Planungssicherheit für den Saisonendspurt zu schaffen. Ein Heimsieg würde Lastrup weiter stabilisieren, während Molbergen mit einem Auswärtserfolg wertvollen Abstand auf die Abstiegsplätze gewinnen könnte.