Vier Monate nach Verletzung: Güven feiert gelungenes Comeback MTV-Torhüter kehrt zwischen die Pfosten zurück und bleibt ohne Gegentor von red · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser

Direnc Güven steht dem MTV wieder zur Verfügung. – Foto: MTV Wolfenbüttel/Daniel S

Nach vier Monaten Zwangspause hat Direnc Güven sein Comeback für den MTV Wolfenbüttel gefeiert. Beim 2:0-Testspielsieg gegen den SSV Vorsfelde stand der 26-Jährige in der ersten Halbzeit zwischen den Pfosten und hielt seinen Kasten sauber. Für den erfahrenen Schlussmann war es die erste Partie seit seiner schweren Wadenverletzung im Februar.

„Es hat einfach Spaß gemacht und sich geil angefühlt, nach vier Monaten wieder auf dem Platz zu stehen, nicht mehr zugucken zu müssen und dann auch noch die Null zu halten“, sagte Güven nach seiner Rückkehr. Schwere Verletzung im Training Eigentlich hätte der Torwart bereits zum Vorbereitungsauftakt Anfang Juli wieder spielen können. Aus Vorsicht verzichtete der MTV jedoch beim Testspiel gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim auf einen Einsatz. Wenige Tage später folgte nun die Rückkehr.

Der letzte Pflichtspieleinsatz des 1,88 Meter großen Keepers datierte vom Oberliga-Heimspiel gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder Mitte Februar. Nur vier Tage später verletzte er sich im Training schwer. „Ich mache einen Schritt nach vorne und höre es laut knacken“, erinnert sich Güven an den Moment. Zunächst vermutete er lediglich einen Muskelfaserriss. Die MRT-Untersuchung brachte jedoch eine deutlich schwerwiegendere Diagnose: einen Muskelbündelriss in der linken Wade.