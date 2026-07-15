Vier Monate nach Verletzung: Güven feiert gelungenes Comeback

Nach vier Monaten Zwangspause hat Direnc Güven sein Comeback für den MTV Wolfenbüttel gefeiert. Beim 2:0-Testspielsieg gegen den SSV Vorsfelde stand der 26-Jährige in der ersten Halbzeit zwischen den Pfosten und hielt seinen Kasten sauber. Für den erfahrenen Schlussmann war es die erste Partie seit seiner schweren Wadenverletzung im Februar.
„Es hat einfach Spaß gemacht und sich geil angefühlt, nach vier Monaten wieder auf dem Platz zu stehen, nicht mehr zugucken zu müssen und dann auch noch die Null zu halten“, sagte Güven nach seiner Rückkehr.
Eigentlich hätte der Torwart bereits zum Vorbereitungsauftakt Anfang Juli wieder spielen können. Aus Vorsicht verzichtete der MTV jedoch beim Testspiel gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim auf einen Einsatz. Wenige Tage später folgte nun die Rückkehr.
Der letzte Pflichtspieleinsatz des 1,88 Meter großen Keepers datierte vom Oberliga-Heimspiel gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder Mitte Februar. Nur vier Tage später verletzte er sich im Training schwer.
„Ich mache einen Schritt nach vorne und höre es laut knacken“, erinnert sich Güven an den Moment. Zunächst vermutete er lediglich einen Muskelfaserriss. Die MRT-Untersuchung brachte jedoch eine deutlich schwerwiegendere Diagnose: einen Muskelbündelriss in der linken Wade.
„Dann hieß es erst mal Bein hochlegen und kühlen aufgrund der starken Schwellung“, berichtet der Torwart. Zeitweise war er sogar auf Krücken angewiesen. Anschließend arbeitete Güven mit Physiotherapie und gezieltem Aufbautraining an seiner Rückkehr, ehe er rechtzeitig zum Beginn der Saisonvorbereitung wieder vollständig ins Mannschaftstraining einstieg.
Auch auf dem Platz zeigte sich Güven sofort wieder in seiner gewohnten Rolle als lautstarker Organisator. Immer wieder dirigierte und motivierte er seine Mitspieler, unter anderem den jungen Rechtsverteidiger Jakob Merkhoffer.
„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auf dem Platz laut bin“, erklärt Güven. „Ich versuche einfach von hinten zu organisieren und zu motivieren. Die Jungs wissen, wie ich bin, nehmen das gut auf und hören auf das, was gesagt wird.“
Trotz des gelungenen Comebacks mahnt der Torhüter zur Geduld. „Ich muss aber noch vorsichtig sein“, betont er. Deshalb sei bereits vor der Partie abgesprochen gewesen, dass er lediglich eine Halbzeit bestreiten werde.
„Meine Muskulatur in der Wade ist noch verklebt. Ich habe also noch einen weiten Weg vor mir, bis ich wieder bei 100 Prozent bin.“
Mit seinem erfolgreichen Comeback hat Güven jedoch den ersten wichtigen Schritt zurück gemacht – und dem MTV Wolfenbüttel für die weitere Vorbereitung eine zusätzliche Option auf der Torhüterposition verschafft.