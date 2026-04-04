Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Vier Minuten Unaufmerksamkeit des FC 08 Villingen entscheiden
Damit gelingt es dem Team von Trainer Matthias Uhing nicht, mit dem Gegner gleichzuziehen
von Stefan Kech (BZ) · 04.04.2026, 03:30 Uhr · 0 Leser
Enrico Krieger (rechts/Archivfoto) musste sich nach einer kleinen Erfolgsserie nun dem FC Nöttingen beugen. – Foto: Imago
Mit einem Sieg hätten am Gründonnerstag die sechstplatzierten Villinger punktemäßig zum Vierten, dem FC Nöttingen, aufschließen können. Doch daraus wurde nichts. Nöttingen hatte von Beginn an mehr vom Spiel. Felix Waldraff zog ab, der Ball ging aber neben das von Andrea Hoxha gehütete Villinger Gehäuse. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.