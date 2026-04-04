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Vier Minuten Unaufmerksamkeit des FC 08 Villingen entscheiden

Damit gelingt es dem Team von Trainer Matthias Uhing nicht, mit dem Gegner gleichzuziehen

von Stefan Kech (BZ) · 04.04.2026, 03:30 Uhr · 0 Leser
Enrico Krieger (rechts/Archivfoto) musste sich nach einer kleinen Erfolgsserie nun dem FC Nöttingen beugen.
Enrico Krieger (rechts/Archivfoto) musste sich nach einer kleinen Erfolgsserie nun dem FC Nöttingen beugen. – Foto: Imago

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Nach vier Siegen in Serie verliert der FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga mit 1:2 beim FC Nöttingen. Damit gelingt es dem Team von Trainer Matthias Uhing nicht, mit dem Gegner gleichzuziehen

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
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Mit einem Sieg hätten am Gründonnerstag die sechstplatzierten Villinger punktemäßig zum Vierten, dem FC Nöttingen, aufschließen können. Doch daraus wurde nichts. Nöttingen hatte von Beginn an mehr vom Spiel. Felix Waldraff zog ab, der Ball ging aber neben das von Andrea Hoxha gehütete Villinger Gehäuse. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Tadic (77. J. Spät), Pfeifhofer (72. Y. Spät), Glück (67. Derflinger), Müller, Albrecht (83. Ehmann), Liserra, Feißt. Tore: 1:0 Hamka (25.), 2:0 Catanzano (29.), 2:1 Pfeifhofer (57.). SR: Niklas Pfau (Oberachern). ZS: 320.