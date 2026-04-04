Vier Minuten Unaufmerksamkeit des FC 08 Villingen entscheiden

Mit einem Sieg hätten am Gründonnerstag die sechstplatzierten Villinger punktemäßig zum Vierten, dem FC Nöttingen, aufschließen können. Doch daraus wurde nichts. Nöttingen hatte von Beginn an mehr vom Spiel. Felix Waldraff zog ab, der Ball ging aber neben das von Andrea Hoxha gehütete Villinger Gehäuse. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.