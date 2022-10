Mit einem am Ende doch relativ deutlichen 3:1 fahren die jungen Cluberer bei den Bayern Amateuren den nächsten Sieg ein. – Foto: Sportfoto Zink / O. Gold

Vier-Minuten-K.O.: Club II schlägt Bayern II - Türkgücü lässt Federn 18. Spieltag in der Regionalliga Bayern mit drei Partien am Freitagabend: Nürnberg weiter im Aufwärtstrend +++ FCA II mit Heimsieg - Bachthaler-Effekt beim FVI

Nachdem die Kleinen Bayern ihre letzten beiden Partien gewinnen konnten und ein leichter Aufwärtstrend erkennbar war, mussten sie gegen die Kleinen Cluberer an diesem Freitagabend eine neuerliche Niederlage einstecken: Mit 3:1 hatten die Mittelfranken am Ende die Nase vorne. Starke vier Minuten reichten aus, um klare Verhältnisse zu schaffen. Ein weiterer Dreier für die Nürnberger, die sich damit (vorerst) auf Platz drei der Tabelle vorarbeiten. In der Begegnung zwischen dem FC Augsburg II und der SpVgg Ansbach sah es lange nach einer Punkteteilung aus. Doch die Hausherren machten binnen der letzten Minuten doch noch alles klar - und konnten nach dem jüngsten 0:4 in Eichstätt Wiedergutmachung leisten. Für Ansbach war es das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. Türkgücü trat als Favorit beim FV Illertissen an - eine Rolle, die den Münchenern wohl nicht sonderlich bekommen ist, denn: Die Heimelf triumphierte am Ende mit 2:0. Der Bachthaler-Effekt macht sich somit bei den Bayern-Schwaben immer mehr bemerkbar, während die Truppe von Alper Kayabunar wieder nicht das umsetzen konnte, was sie sich vorgenommen hatte.

Die Cluberer erwischten einen wahren Blitzstart durch Nischalke, der bereits nach drei Minuten seine Elf im Grünwalder Stadion zu München in Führung brachte. Nach 20 Minuten ließen die Roten erstmals richtig aufhorchen, als David Herold das Leder ans Gebälk köpfte. Bis zur Pause verlief die Partie jedoch relativ ausgeglichen. Bayerns Lee erlöste seine Truppe dann nach einer Stunde, als dieser nach Vorlage von Copado zum sich abzeichnenden 1:1 einnetzte. Und dann kamen diejenigen verrückten vier Minuten, in denen die Nürnberger alles klar machten: Fabian Menig in der 73. mit dem 2:1 aus kurzer Distanz, Teamkollege Ali Loune in der 76. mit dem Deckel-Drauf-Treffer. Es blieb beim verdienten 3:1 für die Elf von Petr Ruman.

Ebenfalls mit einem Von-Null-auf-Hundert-Tor in Minute eins legte der FCA-Nachwuchs einen regelrechten Traumstart hin: Kapitän Hofgärtner schoss Goalie Schiefer durch die Hosenträger zur Führung. Doch nur fünf Minuten drauf egalisierte Manz für die Westmittelfranken bereits den Spielstand. Zwei weitere Großchancen für die Gäste blieben ungenutzt - die Partie verlief nach dem verheißungsvollen Auftakt bis zum Pausenpfiff eher unaufgeregt. In Hälfte zwei hatte Cevis die Führung für die Hausherren kurz nach Wiederanpfiff auf dem Fuß. Auch Ivanovic hätte für Augsburg in der 72. verwandeln müssen, doch der Ball ging "nur" gegen den Pfosten. Zwei Minuten vor Schluss war es dann Keereerom mit dem erlösenden Siegtreffer für die Strobl-Elf. Cheon setzte noch das Sahnehäubchen in der Nachspielzeit drauf.