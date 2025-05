Vier Meistertitel möglich für die Top-Teams im Bezirk Freiburg

Es könnte ein lustiges Wochenende für die Aufstiegsanwärter im Fußballbezirk Freiburg geben. Von der Verbandsliga bis zur Kreisliga A sind am Freitag und Sonntag allesamt Meisterfeiern möglich.

Die Feierlaune ist groß bei vier Fußballteams der Region Freiburg. Am kommenden Wochenende können sie den entscheidenden Schritt zum Titelgewinn in ihrer jeweiligen Spielklasse gehen. Dabei haben es drei Mannschaften dieses Quartetts in eigener Hand. Zweimal könnte eine Elf des Freiburger FC den Spielverderber geben. Ein Überblick.

