Vier Mannschaften kämpfen um die Ü32 Seniorenmeisterschaft

– Foto: FC Ostrach

Das Buchbühlstadion in Ostrach wird am morgigen Mittwoch, den 29. Juli 2026, zum Mittelpunkt der Ü32 Senioren. Ab 18:00 Uhr kämpfen die vier besten Ü32-Mannschaften der Region im mit Spannung erwarteten „Final Four“-Turnier um den begehrten Titel der Bezirksmeisterschaft.

Als Gastgeber schickt der FC Ostrach seine Routiniers ins Rennen und hofft dabei voll auf den Heimvorteil. Die Konkurrenz reist jedoch ebefalls mit großen Ambitionen an: Mit dem FV Biberach, dem FV Bad Schussenried und dem SV Hohentengen präsentieren sich drei spielstarke Kontrahenten, die den Ostrachern den Heimsieg streitig machen wollen. Alle Mannschaften haben sich jeweils als Gruppensieger der Vorrunde für diesen Finaltag qualifiziert. Über zahlreiche Besucher und Fans des Seniorenfußballs würden sich alle Teilnehmer sicher sehr freuen.

18.00 Uhr 1. Halbfinale FV Bad Schussenried - SV Hohentengen

18.45 Uhr 2. Halbfinale FC Ostrach - FV Biberach

19.30 Uhr Spiel um Platz 3 und 4

20.00 Uhr Uhr Endspiel (Sieger der Halbfinale)

direkt im Anschluß an das Endspiel erfolgt die Siegerehrung

Die beiden Halbfinalspiele und das Endspiel haben eine Spielzeit von 2 x 20 Minuten, das Spiel um Platz 3 und 4 ist verkürzt 2 x 10 Minuten.



