 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Vier Mannschaften kämpfen um die Tabellenspitze

Bezirksliga, Gruppe 6: Der 24. Spieltag steht an. Die DJK Arminia Klosterhardt trifft als Tabellenführer auf Abstiegskandidat DJK Arminia Lirich. Die SpVgg Sterkrade 06/07 braucht als erster direkter Verfolger ebenfalls einen Sieg im Duell mit dem SuS Haarzopf. Während im Tabellenkeller weiterhin jeder Punkt zählt, will Rot-Weiss Essen II den starken Lauf fortsetzen um weiterhin die Chance auf die Meisterschaft zu bewahren.

von Tristan Benten · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiss Essen II lauert auf einen Fehler Klosterhardts
Rot-Weiss Essen II lauert auf einen Fehler Klosterhardts – Foto: Bastian Beckers

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Bezirksliga 6
Arm. Kloster
SpVgg Steele
Niederwenig. II
Burgaltend.

Bezirksliga, Gruppe 6: Die DJK Arminia Klosterhardt steht weiterhin unter massivem Druck an der Spitze. Gleich drei Mannschaften könnten bei einem Patzer Klosterhardts den ersten Platz erobern. Die SpVgg Sterkrade 06/07, der SV Burgaltendorf und Rot-Weiss Essen II lauern auf einen Fehler des Liga-Primus. Im Keller der Liga zählt gleichzeitig weiterhin jeder Punkt.

Die Scorerliste der Bezirksliga, Gruppe 6

So., 22.03.2026, 13:15 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
13:15
Dostlukspor - Königshardt

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:30live
Arm. Kloster - Arm. Lirich

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:30
Sterk. 06/07 - Haarzopf

So., 22.03.2026, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
12:15
Niederwenig. II - Fort Bottrop

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:00live
Fatihspor - RW Essen II

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:15live
Heisinger SV - TuSEM Essen

So., 22.03.2026, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
13:30
Frohnhausen - Sterkr.-Nord

Morgen, 19:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
19:00
Burgaltend. - SpVgg Steele

Die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 6

Die nächsten Spieltage:

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:45 Uhr SpVgg Steele - Vogelheim
So., 29.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Niederwenig. II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Frohnhausen
So., 29.03.26 15:15 Uhr Königshardt - Fatihspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Burgaltend.
So., 29.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Dostlukspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Sterk. 06/07
So., 29.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Kloster
So., 29.03.26 16:00 Uhr RW Essen II - TuSEM Essen

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 18:45 Uhr Frohnhausen - RW Essen II
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Sterk. 06/07 - BG Überruhr
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Dostlukspor - Haarzopf
Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuSEM Essen - Fatihspor
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Burgaltend. - Heisinger SV
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Vogelheim - Sterkr.-Nord
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Arm. Kloster - SpVgg Steele
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Fort Bottrop - Königshardt
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Niederwenig. II - Arm. Lirich