Vier Mannschaften kämpfen um die Tabellenspitze

Bezirksliga, Gruppe 6: Die DJK Arminia Klosterhardt steht weiterhin unter massivem Druck an der Spitze. Gleich drei Mannschaften könnten bei einem Patzer Klosterhardts den ersten Platz erobern. Die SpVgg Sterkrade 06/07, der SV Burgaltendorf und Rot-Weiss Essen II lauern auf einen Fehler des Liga-Primus. Im Keller der Liga zählt gleichzeitig weiterhin jeder Punkt.
Die Scorerliste der Bezirksliga, Gruppe 6
Die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 6
Die nächsten Spieltage:
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:45 Uhr SpVgg Steele - Vogelheim
So., 29.03.26 14:00 Uhr Haarzopf - Niederwenig. II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Frohnhausen
So., 29.03.26 15:15 Uhr Königshardt - Fatihspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Burgaltend.
So., 29.03.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - Dostlukspor
So., 29.03.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Sterk. 06/07
So., 29.03.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Arm. Kloster
So., 29.03.26 16:00 Uhr RW Essen II - TuSEM Essen
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 18:45 Uhr Frohnhausen - RW Essen II
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Sterk. 06/07 - BG Überruhr
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Dostlukspor - Haarzopf
Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuSEM Essen - Fatihspor
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Burgaltend. - Heisinger SV
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Vogelheim - Sterkr.-Nord
Do., 02.04.26 18:30 Uhr Arm. Kloster - SpVgg Steele
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Fort Bottrop - Königshardt
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Niederwenig. II - Arm. Lirich